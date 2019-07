Theater im Fluss

Sandra Euent

Brieselang (MOZ) Das Traumschüff kommt erneut nach Brieselang und zeigt dort gleich zweimal die Neuproduktion "Hinter den Fenstern". Erst vergangenes Wochenende fand die Uraufführung in Zehdenick statt. In dem Stück spielen neben den Schauspielenden auch Puppen mit und es beschäftigt sich inhaltlich mit dem Altern auf dem Land.

Im idyllisch ländlichen Leinewitz dreht die Zeit mächtig an ihrem Rad: die Einwohner werden älter, die Beine müder, die Gedächtnisse durchlässiger – und die folgende Generation hat längst die Gegend verlassen. Nun wird auch noch die Dorfärztin Helga in Rente gehen, natürlich ohne Nachfolge. Der Ort droht eine medizinische Versorgungswüste zu werden. Wäre da nicht Start-Up-Gründer Raul mit seiner "Arztpraxis von Morgen" – einer App für Video-Sprechstunden! Doch die Leinewitzer haben sich das anders vorgestellt…

Auch der Verein Agora aus Brieselang wird auf der Offenen Bühne ein Programm darbieten. Die Veranstaltungen finden bei den Wasserfreunden Brieselang, Am Alten Freibad 2, statt. Am 24. Juli um 19 Uhr heißt es Bühne frei! Agora auf dem Traumschüff. Am 26. und 27. Juli wird jeweils um 19 Uhr "Hinter den Fenstern" gezeigt. Weitere Infos auf www.traumschueff.de.