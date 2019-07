Schleuse Zaaren bis Frühjahr 2020 geschlossen

Martin Risken

Bredereiche (MOZ) Zaaren. "Die Schleuse Zaaren kann nach derzeitigem Kenntnisstand bis zum Ende der Saison 2019 leider nicht mehr in Betrieb gehen", verbreitete das Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) am Freitagmittag eine neue Hiobsbotschaft. Spätestens zum 1. April 2020 könne die wichtige Havel-Schleuse zwischen Zehdenick und Fürstenberg für den Schiffsverkehr freigegeben werden, so WSA-Chef Michael Scholz, der vor wenigen Tagen sein Amt angetreten hatte.

Infolge eines plötzlich aufgetretenen Baugrundproblems mussten laut WSA am 5. Juli die Bauarbeiten am Oberhaupt zunächst eingestellt werden. Beim Herausziehen der 16 Meter langen Baugrubenspundbohlen habe sich das gesamte Oberhaupt aufgrund des Fließsandes um zirka zwei Zentimeter gesetzt. Das WSA habe die Bundesanstalt für Wasserbau, Sachgebiet Baugrunddynamik, hinzugezogen und einen Gutachter beauftragt, um die Ursache feststellen zu lassen und geeignete Maßnahmen zum sicheren Weiterbau festzulegen.

"Somit kann infolge erforderlicher Messprogramme, Untersuchungen und Gutachten nach derzeitigem Kenntnisstand die Schleuse bis zum Herbst 2019 wahrscheinlich nicht mehr eröffnet werden. Damit bleibt die Schleuse bis auf Weiteres gesperrt und wird spätestens zum 1. April 2020, dann aber voll automatisiert zur Selbstbedienung, allen Nutzern wieder zur Verfügung stehen", so das WSA. Noch im Frühjahr hieß es, dass die Schleuse zum 1. August ihren Betrieb wieder aufnehmen werde.