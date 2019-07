Ausstellung eröffnet, Buch vorgestellt

Th. Messerschmidt

Mötzow (MOZ) Die Zeiten, da uns Fouqué-Bibliothek und BRAWO und alle Märchenfreunde der "Undine" genannte "Wettbewerb für neue Märchen" nur die ersten sechs Monate im Jahr begleitete, sind wohl endgültig vorbei. Die märchenhafte Zeit wird auf den Sommer ausgedehnt. Wegen der guten Resonanz bei der Premiere im Vorjahr, wollte man im Domstiftsgut Mötzow auch 2019 die schönsten Illustrationen des Märchenwettbewerbs ausstellen, wodurch das Atelier abermals zur Märchenstube wurde. Rund 30 Werke zieren Wände, Staffeleien und Inventar, worauf sich zugleich Hefter mit den aktuellen Siegermärchen finden. "Schließlich sollen Besucher Gelegenheit haben, die literarischen Vorlagen für die Kunstwerke kennen zu lernen", begründet Cornelia Stabrodt, die Direktorin der Fouqué-Bibliothek. Zusammen mit BRAWO-Chefredakteur Thomas Messerschmidt hat sie die Ausstellung eröffnet und sogleich das jüngste Druckerzeugnis in der Wettbewerbsgeschichte vorstellen können. Das vierte Buch zur märchenhaften Reihe, die sich Viola Christophel zur Aufgabe gemacht hat. Die Town- und Country-Lizenzpartnerin (EVIRA Hausprojekt GmbH) ist seit dem ersten Märchenwettbewerb Preispate und großer Fan der Idee sowie der alljährlichen Ergebnisse. Daraus eine Buchreihe zu machen, war ihr ein Herzensanliegen. So werden sukzessiv alle Siegerwerke der Vorjahre in Buchform zusammengefasst – immer zwei Jahrgänge. Somit sind im vierten Buch die Siegermärchen und -bilder der Jahre 2011 und 2012 vereinigt, was u.a. Anne Katrin Gudat nach Mötzow lockte. Als 15-Jährige und "Wiederholungstäterin" hatte sie 2011 für "Die Prophezeihung der Naturaner" einen Sonderpreis bekommen, ist somit wiederholt im Undine-Buch vertreten und wird es fürs Jahr 2013 wieder sein. Trotz dreier Auszeichnungen und ihres Talents bleibt das Schreiben nur Hobby: Inzwischen ist Anne Katrin Gudat 23 Jahre alt und von Beruf Physiotherapeutin.

Das vierteist zum Preis von 10 Euro in der Fouqué-Bibliothek erhältlich; diebleibt bis 5. Oktober im Atelier auf dem Domstiftsgut Mötzow.