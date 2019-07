Krimis, Comics, Reiseführer – und etwas Fontane

Matthias Henke

Gransee Sommerzeit – Reisezeit. Sommerzeit – auch Lesezeit? Über Langeweile in der Granseer Bibliothek kann sich die Leiterin Irina Richter jedenfalls nicht beklagen.

Sei es an einem verregneten Tag auf dem heimischen Sofa oder bei Sonnenschein am Strand – Bücher gehen doch eigentlich immer, wobei Richter keinen Unterschied macht, ob sie klassisch auf Papier oder in digitaler Form gelesen werden. "Hauptsache es wird gelesen", sagt Richter, die während der Ferien auch die eine oder andere Kita- oder Hortgruppe in ihrer Einrichtung begrüßen kann.

Schweden-Thriller neu im Regal

Einige Tipps für die Leser der GZ hat sie auch parat. Wie wäre es etwa mit dem Thriller "Löwenzahnkind" der schwedischen Autorin Lina Bengstdotter? Erst im Mai auf Deutsch erschienen und vor wenigen Tagen erst in der Granseer Bibliothek eingetroffen, muss darin die Stockholmer Kommissarin Charlie Langer das Verschwinden einer Teenagerin in der Kleinstadt Gullspång aufklären. Doch was die Kollegen nicht wissen dürfen: Die brillante Kommissarin ist selbst in Gullspång aufgewachsen und hat eine dunkle Vergangenheit.

Erinnerungen an Kuba

In die Karibik entführt der Roman "Nächstes Jahr in Havanna" von Chanel Cleeton – ebenfalls neu im Regal der Bibliothek. Eine junge Amerikanerin soll den letzten Wunsch ihrer Großmutter erfüllen, die sich eine Beisetzung in ihrer Heimat wünschte. Die Geschichte wird in zwei Zeitebenen erzählt, 2017 aus Perspektive der Enkelin und 1958 aus Perspektive der Großmutter, die als Tochter eines Plantagenbesitzers in den besseren Kreisen verkehrt und in politische Umwälzungen verstrickt wird, die Kuba erfassen.

Nutzer geben Empfehlungen

Um neuen Lesestoff zu beschaffen, komme sie an den Bestsellerlisten schwerlich vorbei, sagt Richter. Auch gefragte Autoren, die regelmäßig veröffentlichen, seien eine sichere Bank, die von den Nutzern nachgefragt und demzufolge von der Bibliothek angeschafft werden. "Manchmal finde ich aber auch ganz spontan im Buchladen etwas", so die Bibliothekarin weiter, die auch für Empfehlungen der Nutzer ein offenes Ohr hat. "Wo ist denn das Meer? Die Geschichte von Ebbe und Flut" – eine illustrierte Geschichte von Marlies Kahlsdorf, sei einst auf so eine Empfehlung im Sortiment gelandet. Das kindgerechte Sachbuch biete sich für einen Urlaub an der Nordsee an, dürfe aber natürlich auch zu Hause betrachtet werden. In die Kategorie "Geht immer" fallen für Richter auch die Geschichten über Pettersson und Findus von Sven Nordqvist. Oder darf die Literatur für den Nachwuchs mal in Gestalt von Gedichten daher kommen?

Reiseführer auch für Kinder

In "Unter Bett liegt ein Skelett" von Arne Rautenberg (Autor) und Nadia Budde (Illustratorin) sind diese eher gruseliger Natur. Und wenn in Vorbereitung oder während einer Urlaubsreise die Eltern Reiseführer studieren, um sich mit Land, Leuten und Sehenswürdigkeiten vertraut zu machen, können das die Kinder, speziell aufbereitet für ihr Alter, auch tun. Aber auch die Reiseführer für die Eltern werden selbstverständlich immer auf dem neuesten Stand gehalten.

Um Fontane kommt man im Jubiläumsjahr in einer Bibliothek auch kaum herum. Während die Korrespondenz mit seiner Ehefrau jüngst Gegenstand einiger Veranstaltungen in der Region war, ist Richter im Bestand der Bibliothek noch auf Martha, genannt Mete, Fontane gestoßen, deren Briefe Edgar Rosen Mitte der 1970er herausgab. Das sei in Zeiten des Jubiläums und zahlreicher Neuerscheinungen etwas aus dem Blickfeld verschwunden gewesen, so Richter.

Nur dazugekauft wird aber nicht. Das eine oder andere Buch werde auch ausgesondert. Manch ein Werk war vor zehn bis zwölf Jahren schwer in, wird mittlerweile aber kaum mehr ausgeliehen. Gleich weggeschmissen werde aber nichts, versichert Richter. Womöglich gebe es andere Bibliotheken, die damit noch etwas anfangen können.