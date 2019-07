Betrunkener radelt in Schlangenlinien

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Ein 54-jähriger Radfahrer ist am Donnerstagabend betrunken gestellt worden. Der Mann wurde gegen 21.20 Uhr in der Woltersdorfer Landstraße in Erkner gestoppt, weil er in Schlangenlinien und ohne Licht unterwegs war, teilte die Polizei mit.

Der Alkoholtest zeigte einen Wert von 1,8 Promille an. Für den Radfahrer ging es nun im Streifenwagen weiter – zur Blutentnahme in das Krankenhaus. Danach konnte der Mann gehen, allerdings musste er sein Rad stehen lassen.