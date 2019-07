Vermisstes Kind beim Ladendiebstahl erwischt

RA

Neuruppin (MOZ) Ein als vermisst gemeldetes Kind ist am Donnerstagnachmittag wieder aufgetaucht. Es wurde beim Ladendiebstahl erwischt.

Wie die Polizei am Freitag berichtet, hatten Zeugen am Donnerstag gegen 13.45 Uhr zwei 11 und 13 Jahre alte Jungen beobachtet, die in einem Supermarkt an der Junckerstraße erst einen Turnbeutel aus dem Regal nahmen, dessen Etikett entfernten und ihn schließlich am Süßigkeitenregal mit Kaubonbons füllten. Später packten sie noch Eiskaffee und Energy-Drinks ein. Als sie den Laden verlassen wollten, ohne zu bezahlen, wurden sie von einem Mitarbeiter aufgehalten und der Polizei übergeben.

Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass der 13-Jährige bereits seit Montag als vermisst gemeldet war. Zudem wurde bekannt, dass der Junge erst am Dienstag in zwei Neuruppiner Supermärkten gestohlen hatte. Den Beamten erklärte er, von zwei jüngeren Kindern zum Diebstahl angestiftet worden zu sein.