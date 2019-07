Erste Fridays for Future-Demo in Schwedt

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Schwedt. Fast 100 Menschen haben am Freitagnachmittag an der ersten Fridays for Future-Demo in Schwedt teilgenommen. Die vorwiegend jungen Demonstranten zogen mit Plakaten und Sprechchöre für Klimaschutz vom Oder-Center bis zum Stadtzentrum. Die Polizei sperrte zeitweise den Verkehr auf der B 166. Auf dem Vierradener Platz fand eine Kundgebung statt. Die Demo war über Facebook und in Online-Gruppen angekündigt, organisiert hatte sie ein Azubi aus Schwedt.