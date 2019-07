Verletzte nach Schlägerei unter Jugendlichen

OGA

Hohen Neuendorf (MOZ) In der Hohen Neuendorfer Käthe-Kollwitz-Straße kam es am Donnerstag gegen 16.20 Uhr zu einer Auseinandersetzung unter mehreren Jugendlichen und jungen Männern, die sich wenig später in einem Park fortsetzten. Am Ende gab es nach Polizeiangaben drei Verletzte.

Die Jugendlichen hatten sich offenbar untereinander zunächst verbal provoziert. Im Park war es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der drei Personen im Alter von 17, 19 und 27 Jahren von zwei 14-Jährigen verletzt wurden.

Zeugen konnten die Lage zunächst beruhigen und die Kontrahenten voneinander trennen, heißt es im Polizeibericht. Dennoch trafen sie noch einmal in der Käthe-Kollwitz-Straße aufeinander, wobei der 17-Jährige erneut verletzt wurde und in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der 14-Jährige wurde von Polizeibeamten an seine Mutter übergeben. Auf dem Transport dorthin versuchte der Jugendliche einen Beamten mit einem Kopfstoß zu verletzen.

Mehrere Strafanzeigen wurden aufgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt.