In Fürstenberg werden Umweltsensoren programmiert

Thomas Pilz

Fürstenberg Während in Fürstenberg die Vorbereitungen für das Wasserfest auf Hochtouren laufen, bereitet das Team des Verstehbahnhofs für den heutigen Sonnabend, 13. Juli, ein völlig anderes Event vor: Der Bahnhof öffnet um 12 Uhr seine Pforten für den ersten Workshop im Rahmen des "Jugend hackt-Lab". Das teilt Initiator Daniel Domscheit- Berg vom Verein "havel: lab" am Freitag mit.

Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren werden nach seinen Worten Umweltsensoren bauen und programmieren. In den nächsten Wochen sollen sie entlang der B 96 und in anderen Teilen der Stadt montiert werden. Damit können unter anderem Feinstaub- und Lärmbelastung gemessen und Fahrzeuge gezählt werden – ein erster Schritt in Richtung Smart City Fürstenberg/Havel. Der Workshop erfordert keine Anmeldung, Programmier-Vorkenntnisse und ein Interesse an Technik sind allerdings empfehlenswert, weist Domscheit-Berg hin.