Rheinsberg (MOZ) Etwa 350 Quadratmeter Waldboden sind am Donnerstagabend in der Nähe von Adamswalde aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten.

Nach Angaben der Polizei waren 55 Feuerwehrleute im Einsatz. Der Brandort wurde kriminaltechnisch untersucht. Nach ersten Erkenntnissen entstand rund 1 000 Euro Sachschaden.