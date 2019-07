Für eine frische und offene Kommunalpolitik

Von Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Die Überraschung gelang ihm durchaus. Wenige Tage vor Ablauf der Bewerberfrist am 27. Juni wurde öffentlich, dass der gebürtige Fürstenberger Michael Jonas ebenfalls für das Amt des Bürgermeisters kandidiert.

Weil er aber kommunalpolitisch bislang noch nicht in Erscheinung trat, erkundigte sich die Gransee-Zeitung bei Michael Jonas unlängst nach seinen Beweggründen.

Jonas ist 48 Jahre alt und lebt mit seiner Frau und den zwei Kindern in Fürstenberg, bekanntlich in der Alten Schule am Berg. "Ich bin Fürstenberger – hier aufgewachsen und groß geworden. Unzählige Erlebnisse und Erinnerungen meines Lebens sind mit den Menschen und den Gegebenheiten unserer Wasserstadt verbunden. Nach meiner Schulzeit in Fürstenberg habe ich in Gransee mein Abitur abgelegt und anschließend in Dresden Betriebswirtschaft studiert", erklärt Jonas. Diplom-Betriebswirt sei er von Beruf und war in der Vergangenheit als Vertriebsleiter in einem namhaften Wirtschaftsunternehmen und später als Geschäftsführer in einem großen Wohlfahrtsunternehmen tätig.

"Heute bin ich Berufsbetreuer beim Amtsgericht Oranienburg und habe mein Büro in Fürstenberg."

Doch warum bewirbt er sich? In den vergangenen Monaten sei er immer häufiger von verschiedensten Bürgerinnen und Bürgern im Stadtgebiet angesprochen und angeregt worden, "mich als Kandidat für das Bürgermeisteramt in Fürstenberg zu bewerben". In der Folge habe er sich zunehmend Gedanken über die Stadt und ihre Ortsteile gemacht. "Und mir wurde immer bewusster, dass es richtig wäre, in unserer heutigen Zeit kommunalpolitische Verantwortung zu übernehmen", betont Michael Jonas. Was ihn umtreibt seien Fragen wie: "Was ist gut für Fürstenberg? Was ist wichtig für unsere Ortsteile? Was kann unser ,Amtsgebiet’ weiter voranbringen? Wie kann unsere Region gestärkt werden?"

Als Familie habe man Fürstenberg zum Lebensmittelpunkt erkoren. Hier seien die Kinder großgezogen worden, hier habe man seinen familiären Ursprung. "Hier haben wir unsere Freunde", merkt Jonas an. Und die "herrliche wald- und wasserreiche Umgebung, in der wir leben und wohnen wollen". Mit viel Energie und Ausdauer habe man es geschafft, "durch den Erhalt eines augenfälligen Gebäudes, der ehemaligen Berufsschule in der Berliner Straße, das Erscheinungsbild unserer Stadt zu verbessern". Jetzt möchte er sein persönliches Engagement in den Dienst der Stadt und ihrer Ortsteile stellen. Jonas ist überzeugt davon, er habe den Willen und die Kraft, sein Wissen und seine Fähigkeiten in die Kommunalpolitik einzubringen.

Für die Zukunft würde er in Fürstenberg eine frische und offene Kommunalpolitik vertreten. "Die Menschen unserer Region sollten Transparenz zu den Diskussionsthemen ihrer Stadt erhalten und sollten eingeladen sein, sich aktiv an der Gestaltung unserer Wasserstadt und ihrer Ortsteile zu beteiligen."

Jonas wünscht sich "sachbezogene Meinungsaustausche zu den anstehenden Fragen und Problemen, die sich parteiunabhängig am Wohle aller Bürgerinnen und Bürger unseres Amtsgebietes orientieren".