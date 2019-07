Zwei Autos und ein Lkw in Unfall verwickelt

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Zwei Autos und ein Lkw sind am Freitag in einen Unfall verwickelt gewesen, der sich auf der A12 an der Anschlussstelle Fürstenwalde West ereignete.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 81-jähriger Mann gegen 9.50 Uhr mit seinem Nissan in Richtung Frankfurt auf die Autobahn auf. Vom Beschleunigungsstreifen aus sei er sofort auf die ganz linke Spur gewechselt und mit dortigen Fahrzeugen zusammengestoßen, schilderte ein Sprecher der Autobahnpolizei.

Eine Insassin des Nissan wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam vorsorglich ins Klinikum Bad Saarow. Das Auto war nach dem Zusammenprall nicht mehr fahrbereit. Die unverletzten Fahrer des beteiligten Citroën und des Lkw konnten ihren Weg nach der Unfallaufnahme fortsetzen, informierte die Polizei später in einer Pressemitteilung. Der Sachschaden wurde mit rund 10 000 Euro angegeben.

Die Autobahn musste für gut 15 Minuten gesperrt, dann konnte der Verkehr an der Unfallstelle vorbei geleitet werden. Einsatzkräfte der Fürstenwalder Feuerwehr sicherten den Bereich, räumten Trümmer fort und nahmen ausgelaufene Betriebsstoffe auf. "Rund 20 Minuten hatten wir dort zu tun", sagt Einsatzleiter Christian Stelzer. Da sich der Unfall unmittelbar an der Auffahrt ereignete, sei er problemlos zu erreichen gewesen.

Im Anschluss rückten die Einsatzkräfte in die Dr.-Wilhelm-Külz-Sstraße aus, um eine Ölspur zu beseitigen.