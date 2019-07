Spielplatz abgebaut und eingelagert

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Mitte vergangener Woche rückte plötzlich der Bagger in der Neuruppiner Musikersiedlung an. Dann begann der Abbau des Spielplatzes an der Richard-Wagner-Straße, sehr zur Irritation der Anwohner. Sie fragen sich, wo die vielen Kinder aus dem Wohngebiet nun toben sollen. Jetzt steht fest: Bis das wieder möglich ist, wird es noch längere Zeit dauern, denn die Geräte werden erst einmal eingelagert.

Hintergrund der Aktion ist, dass die Stadt die beiden Grundstücke, auf denen sich der Spielplatz befand, verkauft. Die Ausschreibung ist mittlerweile beendet. Beide Areale sind reserviert. Der Mindestkaufpreis für das eine Grundstück lag bei rund 58 000 Euro, der für das zweite sogar bei etwa 68 000 Euro. Durch den Verkauf war der Abbau der Spielgeräte "sofort erforderlich" – und das, bevor der Ausweichstandort zum Aufstellen am Brahmsplatz vorbereitet war, wie Stadtsprecher Heiko Rähse erklärt. "Hier laufen gegenwärtig die notwendigen Abstimmungen bezüglich des dort vorhandenen Medienbestandes, Klärung der Trassenverläufe, der Vorbereitung der Standorte der Spielgeräte und des Fallschutzes."

Wie lange es genau dauern wird, bis in der Musikersiedlung wieder gespielt werden kann, konnte Rähse nicht sagen: "Da gegenwärtig andere Spielplätze in der Vorbereitung prioritär bearbeitet werden müssen, wird das Vorhaben am Brahmsplatz sich hier in der Umsetzung einordnen müssen." Für die Umverlegung des Platzes hatte die Stadt für 2019 insgesamt 32 000 Euro eingeplant.