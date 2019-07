Schaufütterung mit Meister Petz und Isegrim

Mit viel Spaß dabei: Jonas Pfeiffer (10) aus Eberswalde kommt mit seinen Eltern regelmäßig in den Zoo. Die Besuche der Familie enden stets am Gehege der Wölfe und Bären. © Foto: Sven Klamann/MOZ

Eberswalde (MOZ) Alles geht ganz fix. Schon nach nicht einmal einer Viertelstunde ist an diesem Donnerstagnachmittag die Schubkarre mit dem Extrafutter leer, die Sara-Joyce Fanke (29) bis vor das Gehege geschoben hat, das sich die vier Europäischen Wölfe und der Polarwolf mit den beiden Braunbären teilen. Zwischen den fast 100 Besuchern und den Tieren, die neben Tigern, Löwen und Pinguinen die Publikumsmagnete im Eberswalder Zoo sind, befinden sich nur ein Zaun und ein Wassergraben. Das ist keine Entfernung für einen einigermaßen geübten und geschickten Werfer.

"Wir haben heute Brötchen und Eisbomben dabei", verrät die ausgebildete Tierpflegerin, die seit zwölf Jahren im Zoo und seit neun Jahren in der Zooschule beschäftigt ist. Die beliebte außerschulische Bildungsstätte, geleitet von Paulina Ostrowska, stellt ihre Ferienspiele in jeder Woche unter ein anderes Motto. Gerade geht es um die Wölfe. Und bei der Schaufütterung am Donnerstag ein bisschen auch um die Bären. Denn für die sind die beiden gefrorenen Delikatessen bestimmt, die entfernt an volle Dönerspieße erinnern, aber aus Haferflocken, Nüssen, Rosinen und Obst bestehen. Bären würden zu 80 Prozent pflanzliche und zu 20 Prozent tierische Kost vertilgen, bei Wölfen sei dies genau umgekehrt, berichtet Sara-Joyce Fanke. Und fügt hinzu, dass in dem gemeinsamen Gehege die Bären das Sagen hätten.

Brötchen statt rohes Fleisch

Vor allem aus hygienischen Gründen verzichtet die Mitarbeiterin der Zooschule darauf, an die Schlange stehenden Ferienkinder rohes Fleisch zu verteilen, obwohl dies dem wartenden Rudel wohl lieber wäre. "Das hätte manchen Eltern gewiss nicht gefallen", sagt sie. Für die Wölfe sind jedoch auch die Brötchen ein willkommener Happen zwischendurch. Was nicht direkt vor ihren Schnauzen landet, wird ihnen von den unersättlichen Bären weggeschnappt. Die springen ohne Scheu ins Wasser, wenn ein Wurf zu kurz geraten ist und das Futter im Graben landet.

"Ich hab’ gedacht, dass Wölfe nur Fleisch fressen", gibt Jonas (10) aus Eberswalde zu, der mit seinen Eltern Nicole und Patrick Pfeiffer mindestens zwei-, dreimal pro Monat in den Zoo kommt. "Die Jahreskarte macht sich spätestens nach dem dritten Besuch bezahlt", betont der Papa. Die Wölfe gehören zu den absoluten Favoriten seines Sohnes, der es besonders toll findet, dass sie im Rudel zusammenleben.

Für Diana und Markus Lange aus Berlin-Pankow ist es das erste Mal, dass sie den Eberswalder Zoo erkunden. "Ich bin absolut angetan von dem vielen Platz, der den Tieren hier eingeräumt wird", sagt der Familienvater, der im Internet von der Schaufütterung erfahren und sich deswegen zum Abstecher ins Umland entschieden hat. "Es ist toll hier. Wir kommen wieder", verspricht Diana Lange. Das Paar liebt Wölfe. "Ich finde, dieses Raubtier gehört in unsere Wälder. Schon, um die Population an Rot- und Schwarzwild einzudämmen", findet Markus Lange. Veranstaltungen wie diese könnten dazu beitragen, Berührungsängste abzubauen.

Jeden Freitag wird gefastet

Hingegen ist Bianka Gädeke aus Falkenberg skeptisch, was die Rückkehr der Wölfe angeht. "Ich sehe dieses Tier lieber im Zoo als im Wald", räumt die Mitarbeiterin des Bad Freienwalder Vereins für Beschäftigung und Qualifizierung ein, die mit 14 Langzeitarbeitslosen, Teilnehmern des geförderten Projektes IntegrierBAR, und deren Kindern den Eberswalder Zoo in Augenschein nimmt. In der freien Natur würden die Wölfe zu viele Schäden anrichten, urteilt die Falkenbergerin. Die Landwirte nicht allein im Oderbruch hätten regelrecht Angst vor Meister Isegrimm.

Die Schaufütterung ist fast zu Ende. Sara-Joyce Fanke beteiligt sich nicht an der die Gesellschaft spaltenden Debatte über den Wolf. Die Mitarbeiterin der Zooschule leistet mit einem Info-Feuerwerk Aufklärungsarbeit. Sie berichtet, dass jedes Rudelmitglied im Zoo sechs Tage pro Woche mit anderthalb bis zwei Kilo Fleisch gefüttert wird. "Jeden Freitag wird gehungert", sagt sie. Zeiten ohne Nahrung seien auch in der freien Wildbahn üblich.