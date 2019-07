Sachsenhausen-Überlebender bekommt Bundesverdienstkreuz

MOZ

Sachsenhausen ([]) Leon Schwarzbaum, Überlebender des KZ Sachsenhausen, hat am Freitag in Berlin das Bundesverdienstkreuz entgegen genommen. Überreicht wurde es ihm vom Regierenden Bürgermeister Berlins, Michael Müller, im Namen des Bundespräsidenten.

Leon Schwarzbaum wohnt seit geraumer Zeit in Berlin und ist seit vielen Jahren immer wieder als Zeitzeuge in der Gedenkstätte Sachsenhausen aufgetreten, zuletzt bei der Yom HaShoah Gedenkzeremonie der Israelischen Botschaft am 2. Mai. "In tief beeindruckender Weise und mit herausragendem Engagement hat er sich für die Auseinandersetzung mit den NS-Massenverbrechen und das würdige Andenken an die Opfer eingesetzt. Das Team der Gedenkstätte freut und berührt die hohe Auszeichnung außerordentlich", heißt es vonseiten der Gedenkstätte. Leiter Axel Drecoll und alle Mitarbeiter gratulieren Leon Schwarzbaum sehr herzlich zur Ehrung.

Leon Schwarzbaum, 1921 in Hamburg geboren, wuchs in Polen auf. Im Alter von 18 Jahren wurde er mit seiner Familie in ein Ghetto deportiert und später in die Konzentrationslager Auschwitz und Sachsenhausen verschleppt. Hier musste er im Außenlager Haselhorst für die Firma Siemens Zwangsarbeit leisten. Zu Kriegsende wurden er und die anderen Häftlinge ins Stammlager Sachsenhausen zurückgebracht und wenig später auf den Todesmarsch getrieben. Kurz vor Schwerin wurde Schwarzbaum von einer amerikanischen Einheit befreit.

Filmisch festgehalten hat die Biografie Leon Schwarzbaums Hans Erich Viet. In der Dokumentation "Der letzte Jolly Boy" wird die Lebensgeschichte des Holocaust-Überlebenden eindrucksvoll geschildert.