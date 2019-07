Drogen sichergestellt

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in den frühen Morgenstunden des Donnerstages stoppten Polizeibeamte in der Cottbuser Straße einen PKW VW mit drei 25 bis 28 Jahre alten Insassen. "Es stellte sich heraus, dass der 27-jährige Fahrer keinen Führerschein vorlegen konnte", teilte eine Polizeisprecherin am Freitag mit. Ein durchgeführter Drogenschnelltest fiel bei ihm positiv aus. Alle drei Männer führten darüber hinaus Pfefferspray mit sich. Im Handschuhfach des Autos fanden die Polizisten eine Taschenlampe mit Elektroschocker. Bei einem Insassen entdeckten die Beamten betäubungsmittelverdächtige Substanzen, die sich in dessen Bekleidung befanden. Die Beamten stellten die Gegenstände und Substanzen sicher. Die Kriminalpolizei ermittelt nun.