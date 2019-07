Asbestplatten im Wald abgeladen

MOZ

Fehrbellin Etwa 40 bis 50 Asbestplatten sind illegal in einem Wald in der Nähe von Fehrbellin entsorgt worden. Ein Passant fand das giftige Baumaterial am Mittwoch und meldete den Fund am Donnerstag der Polizei. Diese nahm eine Anzeige wegen unerlaubtem Umgangs mit Abfällen auf. Die Platten wurden nach ersten Erkenntnissen der Ermittler offenbar innerhalb der vergangenen drei Wochen sorgfältig aufgestapelt abgelegt. Die Polizei bitten nun um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer in dem Zeitraum Personen oder Fahrzeuge mit Platten gesehen hat, Angaben zu der Herkunft der Platten machen kann oder weiß, wo derartige Platten vor Kurzem von einem Dach abgenommen worden sind, wird darum gebeten, sich telefonisch unter 03391 3540 in der Neuruppiner Polizeiinspektion zu melden.