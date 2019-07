In den Ferien wird in Schulen und Kitas saniert

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Vor allem die Ferienzeit wird dafür genutzt, um in Schulen, Horten und Kitas zu bauen. Größere Maßnahmen sind in diesem Jahr bis Anfang August nicht geplant. Vorwiegend werden größere Projekte zu Ende geführt.

Nach den Ferien können sich die Schüler vor allem über frisch gestrichene Unterrichtsräume und Flure freuen. In der Astrid-Lindgren-Grundschule am Platz des Gedenkens sind Malerarbeiten im zweiten Obergeschoss und im mittleren Treppenhaus beauftragt, sagt Michael Reichl, Leiter des Fachbereiches Stadtentwicklung. In der Schönfließer Grundschule beginnen die Malerarbeiten für die Treppenhäuser, die Flure sowie den WAT-Raum im T-8-Gebäude. "Die Arbeiten sollen in den Ferien auch weitestgehend abgeschlossen sein", sagt Michael Reichl. Neue Farbe erhalten auch Flure und Unterrichtsräume in der Erich-Weinert-Grundschule. Der Fachbereichsleiter erklärt, dass damit in den Sommerferien begonnen werden soll.

Derweil laufen Planungen für größere Maßnahmen, deren Realisierung aber erst später folgen wird. Michael Reichl nennt da die Grundschule in Schönfließ. Dort sind im Hortgebäude brandschutztechnische Maßnahmen vorgesehen, die danach auch Putz- und Malerarbeiten erforderlich machen. Auch in der Goethe-Grundschule muss im Hortgebäude der Brandschutz verbessert werden. Dort ist auch vorgesehen, die Sanitäranlagen zu rekonstruieren inklusive Ertüchtigung des Innenausbaus. Das könne aber, so Reichl, nur erfolgen, wenn das Gebäude leergezogen ist.

Bei einem ganz großen Projekt haben ebenfalls die Planungen begonnen, dem Neubau einer Schulsporthalle an der Grundschule in Schönfließ. Sie soll auf dem Sportplatz errichtet werden. Momentan läuft eine Vorplanung, die verschiedene Varianten erbringen soll. Eine Herausforderung wird, die Erschließung des Gebäudes zu realisieren.

Restarbeiten in Kitas

Bei den Kitas sind vor allem noch Restarbeiten zu erledigen aus dem Maßnahmenpaket, die über Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsgesetz finanziert werden. Besonders die Gebäudesanierung der Kita Kinderglück in der Friedrich-Engels-Straße ist erheblich in Verzug. Vor zwei Jahren wurde mit den Arbeiten begonnen. Unter anderem hat das Gebäude ein neues Dach bekommen. "Derzeit erfolgt der Rohbau für das neu zu errichtende Verbinder-Gebäude", erklärt Michael Reichl. Dort soll unter anderem ein Fahrstuhl unterkommen, der das Hauptgebäude erschließt. Auch die Außenanlagen müssen noch in Ordnung gebracht werden.

In der Kita Entdeckerland im Ludmilla-Hypius-Weg sind inzwischen wieder die Kinder eingezogen. Auch dort musste das Dach komplett erneuert werden. Laut Michael Reichl werden noch die Außenanlagen hergestellt. Unter anderem entsteht eine Rollerstrecke.