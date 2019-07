Hundeköder mit Nägeln ausgelegt

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Die Gemeinde Panketal warnt Hundebesitzer: "Achtung! Gefährliche Köder für Hunde ausgelegt!" So sei an der Wiese am Priesterwald hinter der Panke ein Stück Salami gefunden worden, das mit Pappnägeln und einer Schraube präpariert gewesen sei. Die Salami wurde dem Ordnungsamt der Gemeinde Panketal übergeben, wie dieses auf seiner Internetseite informiert, "welches sogleich das Veterinäramt davon in Kenntnis gesetzt hat."

Zuletzt waren im vergangenen Jahr mehrere Fälle vergifteter Hundeköter im Raum Eberswalde angezeigt worden. An der Nord­endpromenade im Bereich Dahlienweg, Fliederweg und Rosenberg fanden sich vergiftete Stücke, die von Hunden gern verzehrt werden. Es wurde Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gegen unbekannt erstattet. Allerdings erhielt der Landkreis keine Hinweise auf Täter noch auf weitere Köder.

Training und Maulkorb

Hundetrainer integrieren in ihre Schulen auch ein sogenanntes Anti-Fresstraining. Wer seinem Schützling aufgrund aktueller Warnungen einen Maulkorb verpasst, sollte darauf achten, dass sein Hund gerade bei den derzeitigen Temperaturen trotzdem gut abhecheln kann, empfehlen Fachleute. Auch online warnen sich Hundebesitzer gegenseitig. So gibt es einen Giftköder-Radar im Netz. Von Angelhaken in Brot oder Rattengift in Leberwurst ist da die Rede. Weitere Funde sollten angezeigt werden.