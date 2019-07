Singen und Schunkeln kann die Oderstadt

Zum ersten Mal fand das Riesenradkonzert der Frankfurter Singakademie direkt an der Oder statt – auf dem neuen, zweiten Riesenrad am Holzmarkt. © Foto: Winfried Mausolf

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die beleuchtete Marienkirche, die letzten Strahlen der Sonne, die den Himmel rot färben, die Grenzbrücke und auf den Oderwiesen das kleine Licht eines Anglers – vom Riesenrad am Holzmarkt hat man einen perfekten Überblick über beide Städte an der Oder. Der passende Soundtrack zu diesem Bild: "Ss-ta-ta-ti-ra-la-la". Nicht nur der Große Chor der Singakademie singt den Ohrwurm von der Flunder, die sich in den Harung – den Hering – verliebt, auch viele Einheimische trällern mit am Vorabend des Starts vom Hansestadtfest Bunter Hering in Frankfurt (Oder).

Sie sitzen während des Konzerts in den Gondeln oder stehen vor dem 35 Meter hohen Riesenrad am Holzmarkt. Dann wird "My Bonnie" angestimmt und Frankfurt taut langsam so richtig auf. "Die schunkeln", ruft Olaf Sawall von der Singakademie begeistert, als er einen Blick von ganz oben aus seiner Gondel nach unten wirft. "Da soll noch mal einer sagen, die Frankfurter sind steif", sagt er zu seinen Chormitstreitern Jens Heine und Rainer Beetz. Er selbst ist seit Klasse 4 in der Singakademie, fing im Kinderchor an, sang später im Knabenchor. Ein paar Gondeln weiter sitzt ein Chormitglied, dessen Enkelsohn jetzt im Knabenchor singt. "So ist die Singakademie aufgebaut", erklärt Sawall.

Bilderstrecke Riesenradkonzert auf dem Bunten Hering Bilderstrecke öffnen

Rainer Beetz kam ebenfalls auf klassischem Wege – übers Geigespielen, einen Kirchenchor und den Extrachor des Kleist-Theaters – zur Singakademie. Der Dritte in der Gondel, Jens Heine, hatte hingegen früher mit klassischer Musik gar nichts am Hut. Als er auf der Arbeit "vor sich hin trällerte", erzählte ihm ein Kollege, dass der Chor Männer suche. Obwohl er die Idee zunächst verrückt fand, sangen er und sein bester Kumpel später doch vor.

Der Chor schweiße unglaublich zusammen, erzählt Jens Heine. "Durch die Konzerte hat man ein gemeinsames Hobby und es sind viele Freundschaften entstanden." Die Drei erinnern sich noch an die Generalprobe des ersten Riesenradkonzerts vor zwei Jahren: Kalt war es und verregnet. Uneins sind sie sich indes darüber, ob dieses oder vergangenes Jahr mehr Besucher kamen. Voll war es auf jeden Fall.