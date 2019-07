Auto durchbricht Leitplanke auf der A10

MOZ

Altlandsberg (MOZ) Auf der A10 zwischen Hellersdorf und Marzahn kam der Fahrer eines Opel Astra am Donnerstag von der Fahrbahn ab. Der Wagen durchbrach eine Leitplanke, dabei zog sich der 32-jährige Fahrer Verletzungen an der Schulter zu. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei stellte sich dann heraus, dass der 32-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Wegen der Schulterverletzung musste der Mann anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro.

Einbrecher bedienen sich in Bürokomplex

In der Nacht zu Donnerstag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Bürokomplex im Neuen Schwanebecker Weg. Aus den Büroräumen stahlen die Einbrecher mehrere Werkzeuge und Geräte. Der Schaden wurde mit ungefähr 2500 Euro angegeben.

Diebe schlagen auf Baustellen zu

Von einer Baustelle zwischen Mühlenbeck und Schönerlinde haben Unbekannte eine Rüttelplatte gestohlen. An einer Baustelle an der Bundesautobahn – nahe der Anschlussstelle Mühlenbeck – entwendeten Diebe einen Doppelrüttler, der auf einem Baucontainer abgestellt war. Den Firmen entstanden geschätzte Schäden von 3500 beziehungsweise 20 000 Euro.

Mann stürzt mit Motorroller

Ein 61-Jähriger stürzte am Donnerstagmorgen in der Georg-Friedrich-Hegel-Straße aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Motorroller. Er kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.