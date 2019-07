Autohaus im einstigen Netto

Cornelia Link-Adam

Neuhardenberg (MOZ) Wo einst Butter, Brot und Mehl verkauft wurden, wird bald an japanischen Fahrzeugen geschraubt. Ein Neutrebbiner Autohaus verlegt seinen Standort nach Neuhardenberg.

Jahrelang stand die einstige Plus- und spätere Netto-Filiale an der Karl-Marx-Allee 73 leer. Der Supermarkt, zwischen Amtsverwaltung und Tankstelle, wird nun wieder belebt. Das Areal mit großer vorgelagerter Parkplatzfläche gehört jetzt der Auto-Weber GmbH. Deren Chef Arno Weber hat einen Antrag auf Nutzungsänderung und Erweiterung des Marktgebäudes zu einem Autohaus im Amt Neuhardenberg gestellt. Darüber entscheiden musste die Gemeindevertretung in dieser Woche. Das Votum fiel einstimmig positiv aus. "Unsere Fraktion ist klar dafür, denn das Autohaus in Neutrebbin trägt Früchte", sagte Detlef Korbanek (Aktiv für Neuhardenberg). Auch seitens Linke/SPD gab es Zustimmung. "Das ist ein gut laufender Laden, ihn hierher zu bekommen, ist begrüßenswert", sagte Jürgen Auge. Und Bürgermeister Mario Eska fügte an: "Der Chef freut sich auf Neuhardenberg".

Mitarbeiterzahl steigt an

Das macht Arno Weber tatsächlich. Auf Nachfrage der MOZ berichtete er am Freitag, dass der einstige Supermarkt künftig ein Autohaus sein wird. Am bisherigen Standort in Neutrebbin habe man keinen Platz mehr, sei am Limit. Daher werde dort geschlossen und in Neuhardenberg neu eröffnet. Der Subaru-Vertragshändler plant, auch Suzuki-Fahrzeuge mit aufzunehmen. Die Mitarbeiter-Zahl steige von sieben auf neun an. Der bisherige Markt bleibt in seiner Hülle erhalten. Darin integriert werden Verkauf, Ausstellung, Lager, Werkstatt und Personalräume. "Natürlich werden wir innen umbauen, auch die Fenster erneuern. Wir warten dafür nur aufs Okay vom Bauamt. Unser Ziel ist, spätestens im nächsten Frühjahr neu zu eröffnen", sagt Arno Weber.