Das größte Projekt: Der Ausbau der Arztpraxis

Steffen Göttmann

Heckelberg-Brunow (MOZ) Mit dem Landambulatorium ist Heckelberg ein wichtiger medizinischer Standort für die Dörfer auf der Höhe. "Wir wollen das alte Kita-Gebäude zur Arztpraxis umbauen und zwar so, dass wir sie als Ausbildungspraxis nutzen können", sagt Heiko Liebig (Jahrgang 1960). Daraus solle die Nachfolge der Ärztin wachsen. "Sie hat zwar noch 17 Jahre, aber man kann nie rechtzeitig genug anfangen, die Nachfolge zu regeln", erklärt der Bürgermeister, der seine zweite Legislaturperiode begonnen hat.

Warten auf Fördermittel

Der Umbau der Kita werde eine Million Euro kosten, 200 000 Euro Eigenmittel müsse die Gemeinde aufbringen, sagt Heiko Liebig. Mit den Planungen könne die Gemeinde erst beginnen, wenn Fördermittel fließen. "Steht der Landkreis dahinter und Potsdam ein bisschen, könnte es klappen", fügt Liebig hinzu und ergänzt: "Wir brauchen Platz, damit zwei Ärzte nebeneinander arbeiten können." Dies sei das größte Projekt der kommenden Jahre.

Stolz ist der Bürgermeister darauf, dass er die Gemeinde finanziell wieder in ruhigerem Fahrwasser weiß. "Ich habe es in fünf Jahren geschafft, die Schulden abzubauen", sagt er. Es sei viel Fleißarbeit von Karin Richter, Kämmerin des Amtes Falkenberg-Höhe, Eberhard Alberti, ehemaliger Gemeindevertreter, und seiner Person gewesen.

"Wir waren mehrfach in Potsdam und sind bei den finanzpolitischen Sprechern der Landtagsfraktionen vorstellig geworden", berichtet er. "Wir wurden von allen eingeladen, nur nicht von der CDU, die hat uns nicht einmal geantwortet", macht Liebig aus seiner Enttäuschung keinen Hehl. "Erschreckend war für mich das Unverständnis in den Ministerien, die wissen gar nicht, wie wir hier in den Gemeinden arbeiten", sagt Liebig.

Wichtiger Ansprechpartner sei stets der Landtagsabgeordnete Marco Büchel (Linke) gewesen. "Ich habe immer eine Antwort bekommen, auch wenn sie mir nicht immer gepasst hat", so Liebig.

Heckelberg-Brunow litt unter einer Gewerbesteuer-Rückverrechnung von 2009. Die Gemeinde musste Gewerbesteuereinnahmen von 2003 und 2008 in Höhe von 17,5 Millionen Euro zurückzahlen. Durch die landesrechtlichen Regelungen waren die Einnahmen in Gewerbesteuer-, Amts- und Kreisumlage abgeflossen. Um das Geld an den Betrieb zurückzahlen zu können, benötigte die Gemeinde Hilfe vom Land.

Kritik an Windkraftprämie

Die 46 Windkraftanlagen um den Ort hätten der Gemeinde nichts gebracht. Von der Idee in Potsdam, der Gemeinde pro Windrad 10 000 Euro zu zahlen, hält er nichts. "Das holen die wieder rein", sagt Liebig. Die Bürger hätten die Belastung und müssten obendrein höhere Stromkosten zahlen. In Brunow kämpft eine Bürgerinitiative gegen Windräder im Wald.

Heiko Liebig ist der Zusammenhalt der Ortsteile wichtig. Etabliert am 1. Mai habe sich die lange Frühstückstafel für alle Bewohner der Gemeinde, zuletzt in Heckelberg, nächstes Jahr bei Gratze. Das von Martina Brandenburg in Heckelberg organisierte Mittsommerfest sei ebenso gut angekommen wie die Highland Games.