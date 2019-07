Feuchtfröhlicher Auftakt zum Bunten Hering

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Den ganzen Tag lang ergossen sich dunkle Regenwolken über Frankfurt und Słubice. Doch am frühen Abend blitzte endlich die Sonne durch – die drei tollen Festtage konnten beginnen.

Gut 1000 Besucher fanden sich dicht gedrängt zur Eröffnung vor der Bühne auf der Stadtbrücke ein. Den Auftakt machte die Słubicer Tanzgruppe Bohema mit einer peppig-poppigen Reise ins All. Oberbürgermeister René Wilke und seinem Słubicer Amtskollege Mariusz Olejniczak drückten sie Kosmonautenhelme in die Hand, damit durften sie das Kommando übernehmen. "Wir freuen uns sehr auf die drei Tage", sagte Wilke. Olejniczak ergänzte: "Es sind viele Attraktionen vorbereitet für Klein und Groß, Musik für alle, für jeden ist etwas dabei."

Bilderstrecke "Bunter Hering" - am Freitag Bilderstrecke öffnen

Fünf Schläge, dann floss das Bier

Warmen Applaus bekam auch Ministerpräsident Dietmar Woidke, der viele lobende Worte für die Doppelstadt fand. "Hier wächst zusammen was zusammen gehört!" Dann bahnte sich Woidke seinen Weg volksnah durch die Menge Richtung Bierfass – der wohl heikelste Moment für das Security-Personal. Doch alles ging gut. Auch der Anstich gelang dem Ministerpräsidenten mit fünf Schlägen recht passabel. Das Freibier der Frankfurter Brauerei ergoss sich in Strömen in die Becher. Der feuchtfröhliche Auftakt war gemacht.

Einen der stressigsten Jobs am Eröffnungstag hatte indes das Team von fischundmeer aus der Ziegelstraße. Seit 10 Uhr vormittags waren Inhaber Ronny Zippan und fünf seiner Kollegen mit dem Belegen von 1000 Fischbrötchen beschäftigt. Gurke, Zwiebeln und je ein Blatt Salat wurden mit Brötchenhälften, Bismarck- und dreierlei Matjesheringen zusammengebracht. Anders als im vergangenen Jahr drängelten sich die Besucher dann diesmal an zwei lang gezogenen, reich gedeckten Tafeln. Binnen Minuten waren die meisten Brötchen verspeist, was Ronny Zippan freute. Er war vor allem froh darüber, dass es trocken geblieben war. "Fisch soll ja schwimmen, aber erst nach dem Essen", scherzte er.

Nach dem Start auf der Stadtbrücke nahm der Bunte Hering Fahrt auf. Am Stadion in Słubice machten sich rund 241 Teilnehmer beim Lauf ohne Grenzen auf die gut 14 Kilometer lange Strecke durch beide Städte – der Frankfurter Hannes Hänel gewann in 47:01 Minuten. Auf der Stadtwerkebühne stand am Abend mit Anna Loos das erste große musikalische Highlight des Stadtfestes auf dem Programm.

Gastronomie für jeden Gaumen

Am Sonnabendmorgen geht es sportlich mit Yoga auf dem Ziegenwerder weiter. Der Verein Frey Faehnleyn spielt an der Oder Szenen aus Fontanes "Vor dem Sturm". Auf der Stadtbrücke kann man Erste Hilfe üben. Und den ganzen Tag über warten auf dem Brunnenplatz, am Rathaus, in der Bischofstraße und am Holzmarkt Fahrgeschäfte, bunte Unterhaltung und Gastronomie für jeden Gaumen. Musikalische Höhepunkte sind die Auftritte von Nazareth (20.30 Uhr) und Dr. Motte (22 Uhr). Auch in Słubice darf vor der Hauptbühne am Kreisel zu polnischer Pop- und Tanzmusik gefeiert werden.

Bereits am Donnerstagabend hatten sich Frankfurter und Słubicer im und vor dem Riesenrad am Holzmarkt auf den Bunten Hering eingestimmt