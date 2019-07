Kai Beißer

Erkner (MOZ) Diesmal sind sie zu neunt. Werner Objartel lässt die Gruppe ein wenig die Arme kreisen, nach ein paar weiteren Aufwärmübungen geht es auf die Laufrunde. Erst im lockeren Trab, dann im moderaten Joggingtempo. Es wird gescherzt und gelacht – der (gemeinsame) Spaß steht ganz augenscheinlich an erster Stelle.

Objartel ist seit rund 20 Monaten dabei. Der 65-jährige Fürstenwalder hat früher im Rheinland selbst Lauftreffs organisiert. Für die Premiere des Erkner-Triathlon hatte er sich 2017 als Helfer gemeldet, war dabei mit Chef-Organisator Marko Manthey ins Gespräch gekommen, und seither ist der Rentner einer von drei Ehrenamtlichen, die den donnerstäglichen AOK-Lauftreff koordinieren.

Bis zu 20 Frauen und Männer treffen sich kurz vor 19 Uhr auf dem Sportplatz am Dämeritzsee. Längst nicht alle trainieren für den Triathlon. "Das war von Beginn an unsere Intension: die Leute überhaupt erst mal zum Sporttreiben zu animieren. Und da bietet sich das gemeinsame Laufen nun mal besonders an", sagt Manthey. Entsprechend dem Leistungsvermögen werden Gruppen gebildet, die Streckenlängen variieren zwischen drei und sieben Kilometer.

Jedermanndistanz ausgebucht

Seit ein paar Wochen ist Arvid Telschow dabei. Als er vor zwei Jahren vom Triathlon hörte, nahm der Erkneraner dies zum Anlass, "endlich regelmäßig etwas zu tun. Das hatte ich seit dem Sportunterricht in der Schule nicht mehr gemacht", erzählt der mittlerweile 34-jährige Kraftfahrer lachend. Es begann mit den Sparkassen-Bike-Days, bei denen die Triathlon-Runde abgefahren wird. Mittlerweile trainiert Telschow fünf bis sieben Stunden wöchentlich, radelt schon mal bis Storkow oder Fürstenwalde, schwimmt im Werl- und im Dämeritzsee. "Und ja, es macht Spaß, ich muss mich längst nicht mehr überwinden." Am 8. September nimmt er zum nunmehr dritten Mal die Jedermann-Distanz in Angriff.

Die Startplätze für die 700 Meter Schwimmen, 28 Kilometer Radfahren und 3,6 km Laufen sind derweil seit dieser Woche ausverkauft, eine Warteliste ist angelegt. Auf der Mitteldistanz – 1,9 sowie 93 km und ein Halbmarathon über 42 km – gibt es noch rund 20, auf der Olympischen – 1,5 + 40 + 10 – knapp 100 Startplätze. "Wir sind von der Resonanz immer wieder aufs Neue überrascht", gibt Marko Manthey zu, "da können wir ja bisher nicht alles falsch gemacht haben", fügt er hinzu. Fakt ist, das der Erkner-Triathlon seit der Premiere 2017 aus dem Stand zu einer der größten sportlichen Veranstaltungen in Brandenburg, nicht nur im Ausdauer-Dreikampf, geworden ist.