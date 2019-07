Stolzer Blick auf die ersten fünf Jahre

Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am 13. Juli vor fünf Jahren wurde beim Polizeisportverein die Abteilung Judo gegründet. Worauf die Mitglieder stolz sind und wie es weitergehen soll, darüber sprachmit den Abteilungsleitern Wiebke Westphal und Ludwig Baumann.

Wie haben Sie die Abteilung Judo im PSV zur Gründung erlebt, wie läuft es jetzt?

Wiebke Westphal: Wir sind mit 15 Mitgliedern und einem Trainer gestartet – heute hat die Abteilung 150 Mitglieder, fünf feste Trainer plus einen Praktikanten und einen FSJ-ler. Der gesamte Verein hat über 300 Mitglieder. Es wird in vier Gruppen trainiert, von den Anfängern über Wettkämpfer bis zu einer Freizeitgruppe. Eltern, ehemalige Judoka und Sponsoren treffen sich zum Judo, Fußball oder Volleyball.

Welche Gründe sehen Sie für diese gute Entwicklung?

Westphal: Wir haben Trainer mit einem riesigen Erfahrungsschatz, die fast täglich im Einsatz sind. Sie zeichnen Kontinuität, Verlässlichkeit, Wissen und eine riesengroße Leidenschaft für Judo aus. Die Trainer sind das Herzstück des Vereins und des Erfolges. Da ist aber auch die Zusammenarbeit von Eltern, Trainern und Judofreunden. Da wird mal ein Vorhang angebracht, die Dusche repariert, der Rasen gemäht, ein Gerät gekauft – alles auf kurzem Weg, damit der Sport für die Kids schnell weitergehen kann.

Viel Unterstützung erhielten wir vom Stadtsportbund, das läuft sehr reibungslos und wir fühlen uns aufgehoben. Ebenso haben wir Sponsoren, die für uns da sind, wenn Not am Mann ist.

Es läuft also rund?

Westphal: Es bleibt harte ehrenamtliche Arbeit für jeden. Das ist an manchen Tagen viel Stress und am Wochenende muss die Familie zurückstecken. Es gibt natürlich mal Ärger im Gefüge – dann schauen wir uns tief in die Augen und wissen wieder, worum es hier geht – um die Kinder. Also heißt es Schultern straffen, zusammenhalten und weiter geht es.

Welche sportlichen Erfolge ragen heraus?

Ludwig Baumann: Das sind schon die bei Deutschen Meisterschaften. Aber egal, ob diese, Mannschaftspokal oder Medaillen bei nordostdeutschen Meisterschaften – alle Erfolge sind für die Kinder und deren Eltern wichtig. Wir haben auch jedes Jahr Judoka an die Sportschule delegiert.

Wir Trainer freuen uns natürlich auch über die Erfolge. Aber ich denke, gestandene Größen wie Gerald Haack, Frank Mierow, Joachim Scharlei, Steffen Lehmann und Heiko Pohl oder meine Wenigkeit brauchen nichts mehr zu beweisen. Nun müssen die jungen Trainer Jan Lehmann, Pia Sophie Suter und Sarah-Michelle Kantwerk ihr Können unter Beweis stellen.

Wie hält der Verein den Kontakt zu den Sportschülern aufrecht?

Baumann: Er bleibt zum einen über die doppelte Mitgliedschaft bestehen. Wir treffen uns meist weiterhin zu Vereinsfeiern oder zu Geburtstagen. Auch das Heimtraining in den Ferien wird regelmäßig durchgeführt, da in Niedersachen und Berlin ab und zu die Ferien anders liegen. Die Heimtrainer werden von den meisten Sportschulen über Trainings- und Wettkampfpläne informiert oder übernehmen in Absprache die Wettkampfbetreuung der Sportler. Ebenso wird der Kontakt zu den Eltern aufrecht gehalten. Ein Training mit den Sportschülern in Hannover und deren Trainern Patrick Kuptz und Detlef Knorrek hat bei uns stattgefunden. Die Berliner laden uns zum Stützpunkttraining ein.

Warum ist der PSV in diesem Jahr nicht bei der Landesliga dabei?

Baumann: Unser Gedanke, Landesliga für Freizeitjudoka bzw. als Einstieg für junge Sportler in den Männerbereich anzubieten, ist etwas verloren gegangen. Anfänglich reichte es noch, mit ehemaligen Aktiven mitzuhalten. Doch man merkte schon im zweiten Jahr, dass sich Vereine mit Sportschülern verstärkten. Wir haben das im dritten Jahr auch mit Potsdamern getan. Heute denke ich, dass es falsch war. Vielen kleinen Vereinen wird so der Spaß an der Landesliga genommen. In diesem Jahr sind nur noch fünf Mannschaften am Start. Wir schauen, wann und ob es für uns wieder interessant wird.

Wo sehen Sie den Verein künftig?

Westphal: Der gesamte Verein wird sicherlich weiter wachsen, da auch andere Abteilungen von unserer guten Jugendarbeit und Außenwirkung profitieren. Die Abteilung Judo möchten wir nicht weiter ausbauen. Es ist uns wichtig, qualitativ gute Arbeit zu leisten. Wir wollen die Mitgliederzahl stabil halten und versuchen, den Kindern einen tollen Sport näher zu bringen und ihnen die bestmögliche Ausbildung zu bieten. Wir haben keinen Leistungsauftrag. Wenn es uns aber gelingt, Landesmeister, Nordostdeutsche oder sogar Deutsche Meister auf den Weg zu bringen, dann sind wir sehr dankbar und glücklich.