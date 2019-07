Abdulah Kameric ist jetzt Bernauer

Ricardo Steinicke

Bernau Der US-Amerikaner mit bosnischen Wurzeln wurde im Jahr 2000 in Seattle (USA) geboren und ist dort aufgewachsen. Anfang August feiert er seinen 19. Geburtstag. Er hat sowohl einen amerikanischen wie auch einen bosnischen Pass. 2016 zog er mit seiner Familie nach Berlin. Der 1,93 Meter große Guard kann auf den Positionen 1 und 2 eingesetzt werden. Für Lok startet Kameric in der ProB als Local Player.

Drei Jahre durchlief Abi Kameric das Nachwuchsprogramm von Alba Berlin, kam zu Einsätzen in der Regionalliga wie auch der U 19-Bundesliga (NBBL). In beiden Ligen überzeugte er zuletzt als Führungsspieler mit einer zweistelligen Punktausbeute. In der 1. Regionalliga Nord sammelte Kameric in der letzten Saison im Schnitt 12,5 Punkte. In der NBBL kam er neben durchschnittlich 12,1 Punkte auch noch auf 3,1 Rebounds, 3 Assists sowie 2,6 Steals.

Bei Lok kein Unbekannter

Der Bernauer Neuzugang aus dem Alba-Programm stand bereits im erweiterten ProB-Kader und absolvierte unter Lok-Coach René Schilling fast alle Mannschaftstrainings. Darüber hinaus spielte Abi Kameric vor einem Jahr in der U-18-Nationalmannschaft von Bosnien und Herzegowina bei den Europameisterschaften. Aktuell gehört er sogar zum Kader der A-Nationalmannschaft seines Landes, die sich gerade in China auf die Qualifikation für die EM 2021 vorbereitet.

Lok-Coach René Schilling: "Mit Abi bekommen wir einen jungen Spieler von Alba, der ein wenig unter dem Radar läuft. Er war einer der Leistungsträger in der Regionalliga und NBBL-Mannschaft. Außerdem hat er die gesamte letzte Saison bei uns trainiert und sich in diesem Jahr sehr gut entwickelt. Womit er sich einen Platz in diesem Jahr erarbeitet hat."

Abi Kameric: "Ich freue mich riesig, ein Teil des Bernauer Teams zu sein und kommende Saison für Lok zu spielen. Ich werde im Training und auch in den Spielen mein Bestes geben, dass wir eine weitere erfolgreiche Saison haben werden."