Erster Sieg für Leni Schultz

Renee Freyer

Fürstenwalde Sommer-pause bei den Boxern des BC Fürstenwalde: Erst in der letzten Ferienwoche, also Ende des Monats, steigen die Faustkämpfer wieder ins Training ein, um sich auf die ersten Turniere unter anderem in Nordhausen vorzubereiten. Zudem gibt es auch wieder einen Kampftag im Nissan-Autohaus der Spreestadt.

Den letzten Auftritt vor derFerienpause hatten fünf Schützlinge des Trainer-Duos Andre Schumacher und Renee Freyer beim 7. Stahl-Midsommar-Boxen in Schöneweide absolviert. Dabei konnte Ramazan Gishlakaev trotz großen kämpferischen Einsatzes die Niederlage gegen Dogan Tackmann vom Berliner TSC nicht abwenden. Fabrice Böhme musste dem Deutschen Meister Husein Kubeev (Aufbau Eisenhüttenstadt) ebenfalls den Sieg überlassen.

Sparring gegen den Vizemeister

Ilja Schmitko absolvierte gegen den zweifachen Deutschen Vizemeister Illias Tsechoev (SV Lichtenberg 47), den er in frühren Kämpfen schon bewungen hatte, ein sehenswertes Sparring.

Einmal mehr kampfstark und robust agierte Timmy Böhme gegen Diyar-Jakub Yilmaz von Gastgeber Stahl Schöneweide, den er klar nach Punkten bezwingen konnte.

Ihren ersten Sieg landete derweil die jüngste Fürstenwalder Box-Amazone Leni Schultz. Für ihre starke kämpferische Leistung gegen Ronja Albrecht (ebenfalls SV Stahl) wurde sie mit einer Goldmedaille geehrt. "Da hat sich das beharrliche Training trotz einiger Rückschläge ausgezahlt", freute sich auch Vater und Vorstandsmitglied Marc Gräser.