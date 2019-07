Bauarbeiten für Norma-Markt beginnen

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Schaufel für Schaufel arbeitet sich der Bagger durchs Erdreich; Thomas Porombka steuert ihn über die Brachfläche in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Fürstenwalde. Auf dem Eckgrundstück zur Hans-Thoma-Straße entsteht ein Norma-Markt. In dieser Woche hat die Tantower Bau Handels- und Service GmbH mit dem Erdaushub begonnen.

Die Baugenehmigung für den neuen Einkaufsmarkt liegt seit April vor, zuletzt hatte sich der Baubeginn verzögert, weil der ebenfalls vom Unternehmen beantragte Getränkemarkt zu dicht an den Alleebäumen der Hans-Thoma-Straße geplant war. "Er wurde auf den Plänen um drei Meter nach Westen verrückt", teilt Nadine Gebauer aus dem Rathaus auf Nachfrage mit. Auf dem Grundstück entstehen demnach zwei Gebäude; wer Betreiber des Getränkemarktes sein wird, ist offen. Anfragen auch zu Größe und Ausstattung der Märkte ließ das Unternehmen bis Freitag unbeantwortet.

2016 hat Norma das Grundstück an der Breitscheidstraße gekauft. Zunächst sollte der Markt eine Verkaufsfläche von mehr als 800 Quadratmetern haben. Das hätte einen Bebauungsplan erfordert, wofür es vom Landkreis keine Genehmigung gegeben hätte. Das Unternehmen hat die Pläne daraufhin abgespeckt und durfte ohne Bebauungsplan loslegen. Die alten Gebäude, die auf dem Gelände standen, waren im Jahr 2016 abgerissen worden, darunter eine Halle, die als Tierquartier genutzt und zu einer Turnhalle umgebaut worden war.