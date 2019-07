Filzkurs im Hüfnerhaus

Monika Rassek

Beeskow (MOZ) Kisten, gefüllt mit bunter Wolle, stehen auf den Bänken in einem rustikalen Raum des Hüfnerhauses in Beeskow. Regina Erpinder trifft letzte Vorkehrungen, rückt ein Fläschchen zurecht, glättet die ausgelegte Noppenfolie und blickt kontrollierend auf die Wollvorräte. Es ist Freitagnachmittag, um 16 Uhr beginnt ihr Kurs "Filzen" für Erwachsene. Langsam füllt sich das Zimmer, fast ausschließlich mit Frauen, eine hat ihren Sohn mitgebracht.

"Männer besuchen diese sehr, sehr selten. Einmal aber hatte sie einen jungen Mann dabei", so die ehemalige Pädagogin und Heimleiterin. Per Zufall ist sie vor zwölf Jahren zu diesem Hobby gekommen: "Da lag ein Apfel bei einer Vorweihnachtsmesse. Ich liebe Naturfasern und fand gut, was daraus alles entstehen kann." Schritt für Schritt hat sie sich eingefühlt. Ihr Nachbar hält Schafe und sie hat mit der Rohwolle gearbeitet, diese sortiert, mit Regenwasser gewaschen, geschleudert, getrocknet, gezupft und gekämmt.

Offen für Neues

Jetzt gibt sie ihr Wissen weiter, beispielsweise an Susanne Sander aus Mixdorf: "In der Zeitung und im Internet habe ich von dem Kurs gelesen. Und da ich etwas als Hobby für mich finden wollte bin ich hier und probiere es aus." Auch Christine Glauche aus Radinkendorf war neugierig. Sie arbeitet bei einem Betreuungsservice und kam im Rahmen ihrer Arbeit erstmals mit dem Filzen in Berührung: "Eine Omi, die ich betreue, hat Blumen gefilzt. Es war schön zu sehen, was aus Wolle entsteht. Und da ich offen für Neues, probiere ich es auch mal." Sie war so begeistert, dass sie gleich ihre Bekannte, die Krankenschwester Cornelia Röhl aus Beeskow mitgebracht hat.

Die Tische waren mit Noppenfolie ausgelegt, Fläschchen mit in warmen Wasser aufgelöster Olivenseife standen darauf und die Teilnehmer hatten eine kreisrunde Schablone vor sich liegen. Ein Körbchen oder eine Schale für die Wohnungsdekoration soll entstehen. Je nach Geschmack und Einrichtungen wird farbiges Wollvlies ausgewählt. Regina Erpinder erklärt und zeigt, wie die Vlieslagen zu trennen und aus dem flauschig, weichen Material Flocken heraus zu zupfen sind, um die Schablone zu belegen. Kreisförmig, von außen nach innen und überlappend, damit sich beim Filzen alles schön verbindet. Ist die Fläche belegt, wird die Schablone gewendet und ebenfalls mit Wollflocken belegt. Diesmal von innen nach außen, Reihe um Reihe, Lage um Lage. Konzentrierte Stille, nur hin und wieder eine Frage.

Kneten, drehen, ziehen

Fast alle Schablonen sind ausgefüllt, Die Wolle wird mit Olivenseifenwasser befeuchtet, eine weitere Folie mit der Noppenseite auf die Masse gelegt und vorsichtig die Luft aus der Wolle gestrichen – wenden, gleiches auf dieser Seite. Dann wird es ernst. Das Filzen: kneten, drehen, ziehen, drücken, bis sich die Wolle aus der Form löst. Wenn das Material in Form ist, bleibt nur noch, den Filz auf zu schneiden, die Schablone heraus zuzuziehen und das Körbchen auf dem Tisch zu bewundern.

Als nächstes Übungsstück innerhalb des dreistündigen Kurses steht ein Sonnenfänger auf dem Programm. "Hier arbeiten wir mit Strangwolle. Entgegen den Vliesmatten, bei denen die Wollfasern quer und längs verlaufen, besteht die Strangwolle nur aus Längsfasern", erklärt die 68-Jährige.

Sabine Piesker aus Beeskow ist neugierig auf die Ergebnisse und auch darauf wie ihr das Filzen bekommt. Sie hat die Technik in einem kleinen Handwerker-Dörfchen gesehen und fand es sehr interessant. "Früher habe ich im Qualitätsmanagement gearbeitet und bekomme jetzt Rente. Wegen meiner Arthrose kann ich keine feinen Handarbeiten wie Häkeln mehr machen.

Begeisterung. "Beim nächsten Mal filzen wir Sitzkissen aus verschieden Wollsorten", so Erpinder.