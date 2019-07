Robinsons im Strandbad Wolletzsees

Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Jugendliche des Future-Camps im Angermünder Bildungswerk haben in dieser Woche Berufe der Zukunft kennengelernt und gemeinsam Arbeitsprozesse koordinieren gelernt. Einer der Höhepunkte war am Mittwoch der Bau eines Floßes mit bereitgestelltem Material im Strandbad Wolletzsee. Bevor es an die Sichtung der Teile und die Planung ging, wurde gebadet. Das Projekt wurde eigenständig umgesetzt. Zwei Stunden wurde gebaut. Nicht einmal Regen konnte sie aufhalten. Der anschließende Test auf dem Wasser verlief erfolgreich.