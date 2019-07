FDP fordert Machtwort von Woidke

red

Frankfurt (Oder) Man sei irritiert über die Nachricht, dass die rot-rote Landesregierung der Doppelstadt eine private bilinguale Schule versage. Das teilte die Frankfurter FDP in einer Pressemitteilung am Donnerstag mit. Der Stadtbote hatte am Dienstag über die Pläne von Stadt und Bürgerverein "Unsere Miasto" berichtet, das Projekt deutsch-polnische Grundschule nach vier Jahren erfolgloser Bemühungen, es an eine staatliche Grundschule anzudocken, nun dem privaten Schulträger Rahn Education anvertrauen zu wollen. Jedoch hält sich das Bildungsministerium in Potsdam bedeckt zu dem im Mai eingereichten Konzept. "Wir unterstützen das Vorhaben", sagt FDP-Fraktionsvorsitzender Christian Seibert. "Die Verwaltungsspitze sollte nicht zulassen, dass dieses Projekt landesseitig behindert wird und renommierte private Träger verprellt werden. Wir werden einen Beschluss des Stadtparlaments herbeiführen und dieses wichtige Projekt auch im Handlungsplan 2020-2030 der Doppelstadt verankern, um der Stadtspitze Druckmittel gegenüber dem Land an die Hand zu geben." Der FDP-Landtagskandidat Jens Dörschmann geht in seiner Forderung noch weiter. "Es wird Zeit, dass die Brandenburger Landesverfassung und das Brandenburgische Schulgesetz private und staatliche Schulen uneingeschränkt gleichsetzen." Er erwarte ein Machtwort von Ministerpräsident Woidke in seiner Funktion als Koordinator der deutsch-polnischen Beziehungen.