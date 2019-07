Badebar mit Blick über Dämeritzsee geplant

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Noch im Juli soll sie eröffnen: die "Badebar" am Dämeritzsee. So haben Marko Manthey, in Erkner bekannt als Triathlon-Veranstalter, und Steven Huth vom Bord- und Kanu-Verleih Spreeboard in Neu Zittau ihr gemeinsames Projekt genannt.

Das Container-Gebäude, das gerade auf einer Fläche gleich neben dem Zaun zum Sportzentrum errichtet wird, soll Verleihstation und Kiosk zur Versorgung der Badegäste werden, mit Cola, Wasser, Kaffee, Eis, Pommes und auch einem Bier, sagt Marko Manthey.

Der Clou soll aber eine Terrasse mit Blick über den Dämeritzsee werden. Dort schwebt den Investoren, die nach Mantheys Angaben unabhängig voneinander ähnliche Ideen hatten und sich dann zusammengetan haben, ein Lounge-Betrieb von 16 bis 22 Uhr vor. Drei bis vier Saison-Arbeitsplätze werden auf diese Weise entstehen. "Es gibt auch schon nette Bewerbungen", sagte Manthey mit Blick auf das heutzutage sehr gesuchte Gastronomie-Personal. Beim Triathlon am 7. und 8. September hoffen die Betreiber natürlich auf sprudelnde Umsätze.

Arbeit an Winterkonzept

Zunächst, sagt Manthey, solle die Lounge bis Anfang Oktober betrieben werden. "Wir arbeiten ganz stark an einem Winterkonzept", sagt der Investor und deutet einiges an: "Der Raum unten für den Verleih kann auch vermietet werden, zum Beispiel für Geburtstagsfeiern, ebenso die Terrasse."