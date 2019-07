50 Millionen für Frankfurt

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ich habe selten so teure Unterschriften geleistet, aber ich tue das gern", sagte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Freitagnachmittag im Frankfurter Rathaus. Da war die Tinte unter der Konsolidierungsvereinbarung zwischen der Stadt und dem Land gerade getrocknet.

Der Vertrag ist Bedingung für die Teilentschuldung. Das Land begleicht in den nächsten fünf Jahren 40 Prozent der Kassenkredite – rund 50 Millionen Euro. Die Stadt wiederum verpflichtet sich zu einem Eigenbeitrag von rund 12 Millionen Euro. "Für unsere Stadt ist das eine echte Herausforderung, doch der müssen wir uns stellen", erklärte OB René Wilke. Zumal die Stadt nach den fünf Jahren immer noch einen Schuldenberg von gut 50 Millionen Euro haben wird. Bis 2030 soll auch dieser abgebaut sein. "Der Schuldenabbau ist wichtig, aber wir müssen es trotzdem schaffen, Mittel in die Infrastruktur zu geben, damit die Stadt nicht vergammelt", so Wilke.

"Kommunale Selbstverwaltung ist das Schönste, was man sich vorstellen kann", erklärte Schröter. Doch diese Freiheit, die Städte erst unterscheidbar mache, setze finanzielle Spielräume voraus. Mit der Konsolidierung eröffne sich für die Stadt nun die realistische Chance, Spielräume zurückzugewinnen. "Frankfurt ist auf gutem Weg." Auch deshalb, weil die Stadt wie alle Kommunen in den nächsten Jahren mehr Geld vom Land bekommen wird als bisher, rund 2,5 Prozent. "Die Torte wird anders geschnitten. Und die kreisfreien Städte profitieren davon besonders."

Die Fraktionsvorsitzenden der SVV waren zur Vertragsunterzeichnung ebenfalls eingeladen. Das Stadtparlament hatte mit seiner mehrheitlichen Zustimmung gleich in der ersten Sitzung am 20. Juni und nach hitziger Debatte überhaupt erst den Weg für die Teilentschuldung frei gemacht. Wolfgang Neumann (Linke), Angelika Schneider (Grüne/BI Stadtentwicklung) und Michael Möckel (CDU) folgten der Einladung. Die AfD hingegen blieb dem Termin aus Protest "demonstrativ fern", wie es in einer Presseerklärung hieß. Die Teilentschuldungsraten seien zu gering. Außerdem hätten die neuen Stadtverordneten zu wenig Zeit gehabt, sich mit der Vereinbarung auseinanderzusetzen, hieß es unter anderem vom Fraktionsvorsitzenden Ingolf Schneider.