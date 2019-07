Am Ende fehlt dem Angermünder FC ein Pünktchen

Jörg Matthies

Angermünde (MOZ) Am Ende blieb für den Angermünder FC nach seiner zweiten Liga-Saison nur die bittere und zugleich enttäuschende Wahrheit: Der Klassenerhalt wurde nicht geschafft. Es nur auf die punktlosen vier letzten Par-­tien zu schieben, wäre sicher zu einfach – aber am Ende musste sich der AFC wohl auch fragen, warum im Abstiegskampf der nötige Biss nicht abgerufen werden konnte. 29 Punkte war letztlich genau einer zu wenig.

Geradezu euphorisch ging es hinein ins Spieljahr: Oberligist FC Strausberg wurde im Landespokal bezwungen – als "Lohn" dafür gab es das Gastspiel des Dritt-­ligisten Energie Cottbus in der zweiten Runde vor riesiger Kulisse und mit starker Leistung beim leistungsgerechten 0:3. Doch auch in der Punkterunde ließ es sich super an: Sieben Zähler standen aus drei Partien zu Buche, zum Auftakt hatte man beim späteren Staffel-Vize in Ahrensfelde sogar beim 0:0 gepunktet.

Zwei Einschätzungen von Coach Matthias Kandula aus dem Saisonverlauf kommen auch bei einer solchen Bilanz wieder in Erinnerung. Da hieß es dann im September: "Das Cottbus-Spiel und der ganze Rummel drumherum waren für uns vielleicht gar nicht so gut." Und zum Start in die Rückrunde orakelte er dann nach vier Partien in Folge ohne Niederlage: "Nur ein Sieg ist darunter – wenn uns die drei Unentschieden mal nicht noch auf die Füße fallen." Mit beiden Aussagen könnte er letztlich genau Recht behalten haben.

Nach dem Super-Auftakt folgten nämlich sechs Begegnungen mit insgesamt nur zwei Punkten; am Ende der Hinrunde gab es nochmals drei Niederlagen in Folge, was nur 14 Punkte in der Zwischenbilanz und den vorletzten Rang brachte. Aber die Erinnerungen an die Vorsaison mit noch viel schlechterer Ausgangsposi-­tion für den zweiten Saisonteil waren Grund für Optimismus.

Er sollte nicht fruchten. Zwar gab es in der Rückrunde einen Punkt mehr als im Herbst, aber neun Zähler aus den letzten zehn Spielen reichten eben nicht. Es gab keinen Lohn beispielsweise für die großartige Aufholjagd beim 5:4 gegen den Pritzwalker FHV nach 1:4-Rückstand. Und man blieb mit ganzen acht Zählern schlechtestes Auswärtsteam der Liga. Nun geht es vorerst in der Landesklasse weiter.