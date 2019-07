Neue Wege zu mehr Miteinander

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Im Schwedter Lindenquartier betreibt die Volkssolidarität eine Sozialstation mitten im Wohngebiet, betreut Mieter in den Wohnungen der Wobag und betreibt das Mehrgenerationenhaus als offenen Treffpunkt. Mit der Wohnungsgesellschaft hat der Wohltätigkeitsverband einen Kooperationsvertrag. Der eine Partner bietet Wohnraum, der andere soziale Dienstleistungen und beide profitieren. Die Mieter können so lange wie möglich in ihren Wohnungen bleiben, die Wohnungsgesellschaft erhält Beratung und sozialen Service. Dafür bekommt die Volkssolidarität nicht unerhebliche finanzielle Unterstützung durch die Wobag, die allein das Mehrgenerationenhaus mit jährlich 50 000 Euro fördert.

Für Bärbel Glogau, Geschäftsführerin des Kreisverbandes Uckermark der Volkssolidarität, ist das ein Erfolgsmodell und ein Beispiel, wie soziale Dienstleister und Wirtschaftsunternehmen zusammenarbeiten können, um die Uckermark lebenswerter und attraktiver für alle Generationen zu machen und junge Leute, Familien und auch Senioren zu halten oder anzulocken. Auch im Schwedter Wohngebiet Kastanienallee ist so ein Modell geplant. "Wir würden dort gern auch eine neue Kita eröffnen, aber das ist noch nicht ausfinanziert und Zukunftsmusik", räumt Bärbel Glogau ein.

Es sind die sogenannten weichen Standortfaktoren, die jedoch auch Wirtschaftsunternehmen immer mehr zu schätzen wissen. Das ist ein Grund, warum die Unternehmervereinigung Uckermark gemeinsam mit Landrätin Karina Dörk die Geschäftsstelle der Volkssolidarität zum Erfahrungsaustausch besuchte. Der Wohlfahrtsverband hat in der Uckermark ein starkes Gewicht und betreibt zwischen Angermünde und Lychen, Prenzlau und Schwedt vielseitige Einrichtungen für Menschen zwischen null und hundert, von der Kita, über ambulante Hilfen für psychisch Kranke bis zum betreuten Wohnen und ambulanter Pflege für Senioren. So betreibt die Volkssolidarität in Gartz nicht nur eine Kita, sondern mit Unterstützung der Kommune und der Wohnungsgesellschaft auch drei betreute Senioren-Wohngemeinschaften, eine vierte soll nächstes Jahr hinzukommen, außerdem eine Sozialstation. Schon jetzt beschäftigt der Verband hier 39 Mitarbeiterinnen und der Standort wird weiter wachsen. Da denkt die Geschäftsführerin des Sozialverbandes auch unternehmerisch.

Umfeld schaffen für Fachkräfte

"Wir sind selbst Arbeitgeber und müssen uns um Fachkräfte bemühen." Ein Tarif für die Mitarbeiter, der laut Bärbel Glogau endlich auf der Zielgerade sei, gehöre ebenso dazu wie Ausbildung, die die Volkssolidarität seit 20 Jahren anbietet, bis zu Wohnraum und Kitaplätzen. Da trifft sie sich auf Augenhöhe mit der Unternehmervereinigung. "Wir Unternehmer gestalten das Leben in der Uckermark mit, schaffen Arbeitsplätze, wollen Fachkräfte ansiedeln und brauchen dafür auch ein gutes soziales Umfeld, das geht nur miteinander", betont der Angermünder Regionalpräsident Martin Crull. Ehrenpräsident Siegmund Bäsler wünscht sich mehr öffentliche Wahrnehmung des Unternehmertums in der Uckermark. "Unternehmer haben nicht nur Geld und Gewinn im Blick und sie sind mehr als Steuerzahler. Sie sind das wirtschaftliche Rückgrat."

Und so wollen sich die Unternehmer auch in ein neues Projekt einbringen, das die TU Berlin mit der Volkssolidarität in der Uckermark startet. Es soll Schnittstellen zwischen Sozialwirtschaft und Umweltverbänden prüfen und unter dem Titel "Allianz für Nachhaltigkeit" Ideen für Mobiliät im ländlichen Raum entwickeln. Das sei ein Thema, dass auch die Unternehmer bewegt. Weite Wege und mangelnde Bus- und Bahnanbindungen schrecken beispielsweise Auszubildende ab, die deshalb abwandern, so Bäsler.

Im November dieses Jahres soll es eine Veranstaltung in Angermünde zur Gründung eines Nahverkehrsbeirates geben, zu dem bisher der Tourismusverband, Sozialverbände, Umweltverbände und der ÖPNV eingeladen wurden. Jetzt steigt auch die Unternehmervereinigung mit ins Boot.