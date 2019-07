Sarah Schmidt holt Bronze in Schweden

Kerstin Bechly

Bad Freienwalde (MOZ) Bei den Baltic Sea Youth Games in Schweden hatte Brandenburg sieben Judo-Mädchen von der Frankfurter Sportschule aufstellen können. Die Mädchen der Jahrgänge 2005 bis 2002 wussten sich in ihren Gewichtsklassen teils gut durchzusetzen.

Emma König (+70 kg) gewann alle vier Kämpfe, davon drei mit Wertungen am Boden, einen im Wurf. Damit hatte die Oranienburgerin die Goldmedaille sicher. Auch die Bad Freienwalderin Sarah Schmidt behauptete sich in dieser Gewichtsklasse, in der sie erstmals kämpfte. Nach drei Siegen unterlag sie der späteren Finalistin Paulina Hramatneva (Weißrussland) und wurde Dritte.

Lara Ackermann vom PSV Frankfurt musste ebenfalls vier Kämpfe bestreiten. Mit guten Techniken beim Übergang vom Stand zum Boden gestaltete sie zwei davon siegreich. Ihre Niederlagen, eine davon im Finale am Boden, steckte Lara gegen die Siegerin Maryia Hrakava aus Weißrussland ein.

In der Gewichtsklasse bis 52 kg trafen Swantje Werner und Evita Werner auf zwei Gegnerinnen aus Weißrussland und Russland. Die Strausbergerin Evita (52 kg) gestaltete einen ihrer drei Kämpfe erfolgreich und war damit Dritte. Swantje blieb ohne Erfolg, genau wie Lilly König (63 kg) und Susan Walter (+70 kg).

"Bei Lara und Emma als den ältesten und leistungsstärksten Mädchen habe ich mit den guten Ergebnissen gerechnet. Die Jüngeren sollten sich vor allem an das internationale Flair gewöhnen. Keine hat enttäuscht. Fortschritte waren vor allem im Verteidigungsverhalten und in der Kampfeinstellung zu erkennen", lobt Trainer Andreas Preschel seine Schützlinge nach durchaus gelungenen Auftritten.