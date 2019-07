Skulpturen auch zum Hinsetzen

Jürgen Liebezeit

Hohen Neuendorf (MOZ) Jetzt hat der Skulpturen-Boulevard an der Birkenwerderstraße auch ein Kunstwerk, das benutzt werden darf. Die "Maskenbank" des Glienicker Künstlerpaares Christine Gersch und Igor Jerschov steht direkt gegenüber vom Jugendzentrum "Altes Wasserwerk".

Das Projekt ist aus dem Hohen Neuendorfer Bürgerhaushalt 2018 finanziert worden. Die Bank, die in wochenlanger Arbeit mit Hunderten bunten Mosaiksteinchen beklebt wurde, hat inklusive Transport und Fundament rund 15 000 Euro gekostet. Zu sehen sind Gesichter und Masken, die entfernt an den Karneval in Venedig erinnern. "Es ist wie ein kleines Theater zu verstehen", erklärte Christine Gersch

Von der Bequemlichkeit haben sich am Freitagnachmittag unter anderem Bürgermeister Steffen Apelt und Stadtverordnetenvorsteher Dr. Raimund Weiland (beide CDU) überzeugt. "Die Bank passt ausgezeichnet hierher", sagte Apelt nach der Sitzprobe.

Das zweite Kunstfest auf dem Skulpturen-Boulevard (Birkenwerderstraße) findet am 17. August ab 14 Uhr statt. Präsentiert werden die neuen Werke. Es gibt zudem zahlreiche Konzerte.