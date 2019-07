Tripoint-Trio erreicht Ziel beim Ironman

Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) "Das war mein dritter Ironman und der schwerste bisher", blickte Henry Haferkorn vom MSV Tripoint nach dem "Mainova" in Hessen auf die 3,8 km Schwimmen, 185 km Radfahren und 42,195 km Laufen. 12:13:11 Stunden benötigte der 56-Jährige, war damit 23. seiner Altersklasse und gesamt 873. von 2031 Finishern. "Von den 260 Teilnehmern meiner AK sind nicht mal 100 ins Ziel gekommen", weiß er.

Vor allem die Hitze hatte geschlaucht. Wegen des warmen Wassers durfte nicht mit Neopren geschwommen werden, "da sind der Krafteinsatz und Energieverbrauch gleich höher und man braucht länger", so Haferkorn. Dennoch hatte er nach Schwimmen und Rad noch die Qualifikation für den Ironman auf Hawaii im Blick. "Ich bin mit Volldampf in die Schuhe und die erste Laufrunde lief gut. Danach ging nichts mehr. Ich hatte Seitenstechen und musste an den Verpflegungspunkten gehen", schaut der Tripointler auf Runde 2 und 3. Hawaii schien unerreicht. "In der vierten Runde war ich gefühlt wieder schneller", so Haferkorn.

Die letzten Meter genossen

Im Ziel hieß es auf Karsten Schöke warten, der nach disziplinierten 600 Stunden Trainingsprogramm seine Ironman-Premiere erlebte. "Ich hatte ihm mit auf den Weg gegeben, so viel Spaß mitzunehmen, wie man haben kann. Er sollte beim Schwimmen und Radfahren nicht zu viel Kraft verballern. Im Ziel hat er gestrahlt wir Bolle", freute sich Haferkorn. Schöke selbst sagt zum Lauf: "Für mich war es die beste Entscheidung, bei über 40 Grad nur zu ,joggen’. Ich konnte den Zieleinlauf mit den vielen Zuschauern auf dem Römer genießen." Schöke benötigte 14:15:40 Stunden, war 197. in der AK 50-54 und gesamt 1716. Auch Steffen Steiner beendete seinen 12. Ironman – nach 15:08 Stunden und nicht mehr innerhalb der Finisher-Time.

Henry Haferkorn haderte tags drauf mit sich. Bei der Vergabe der Plätze für Hawaii erfuhr er, dass er um wenige Plätze die Teilnahme verpasst hat. "Da habe ich beim Laufen wohl zu zeitig aufgegeben", sagt er.