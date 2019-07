Es geht wieder los...

Dirk Schaal

Eberswalde (MOZ) Als erster Barnimer Verein bat Grün-Weiss Ahrensfelde am Donnerstagabend zum Auftakttraining. "Eigentlich war das gar keine richtige Sommerpause, Kondition bolzen brauchen wir da wohl nicht, können gleich mit Schnellkraftübungen anfangen", sagte Stephan Baum, Sportlicher Leiter der Randberliner. "Man bin ich froh, dass ich zum ersten Mal keine Vorbereitung mitmachen muss", fügte er lachend hinzu.

23 Spieler der Ahrensfelder Landesligamannschaft trudelten nach und nach ein. Darunter viele junge Spieler, die den Weg aus dem eigenen Nachwuchs in die Männermannschaften schaffen sollen. "Unser Altersdurchschnitt liegt bei etwa 22 Jahren. Davon sind dann die schon etwas erfahrenen Spieler gefragt, mehr Verantwortung auf dem Platz zu übernehmen", sagte Trainer Sven Orbanke in seiner kurzen Ansprache an die Mannschaft. Einige Spieler spricht er dabei direkt an. "Es wird eine ganz andere Saison für uns, vom unbekümmerten Aufsteiger sind wir durch unsere guten Leistungen und die Platzierung zu einem Gejagten der Liga geworden. Ich denke aber, dass die junge Mannschaft damit umgehen kann", schätzte Orbanke ein.

Mit sieben Testspielen haben sich die Ahrensfelder reichlich vorgenommen. Dazu kommen drei Trainingseinheit pro Woche. "Vor dem Spiel am 3. August gegen Preussen Eberswalde soll dann der Kader für die erste Mannschaft endgültig stehen. Es kann durchaus sein, dass uns Spieler aus der Zweiten verstärken oder dorthin wechseln. Das hat jeder selbst in der Hand", stellte Orbanke klar.

Am Dienstag bittet Nico Thomaschewski seine Bernauer Einheit zum Trainingsauftakt. Dabei ist noch nicht ganz klar, wie der Ablauf genau werden wird. Der Platz am Wasserturm ist wegen der Bauarbeiten gesperrt, doch die Umkleiden im Sportgebäude sollen genutzt werden. "Wie der Ablauf dann genau erfolgt, das müssen wir dann sehen. Jedenfalls wird es dadurch sicher eine nicht einfache Vorbereitung", sagte Thomaschewski zur Situation. Eine weitere Herausforderung wartet auf ihn, denn die überwiegend jungen Neuzugänge müssen in die Mannschaft integriert werden. "Das ist aber eine Aufgabe, auf die ich mich als Trainer freue. Sicher braucht man ihnen das Fußballspielen nicht mehr beibringen, aber ihre taktische Rolle im Team und unsere Regeln müssen sie kennenlernen und akzeptieren."

Aufgrund der kurzen Sommerpause will er den richtigen Konzens aus Be- und Entlastung in der Vorbereitung finden und stets den Ball laufen lassen. Die fünf geplanten Vorbereitungsspiele wird Einheit auswärts antreten müssen, aber so kommen sie gleich in den Trott, der ihnen auch zu Beginn der Saison nicht erspart bleiben wird: Aufgrund des gesperrten Platzes beim Gegner anzutreten.

Als eine Herausforderung sieht Frank Schwager sein Engagement bei Preussen Eberswalde. "Wenn man was Neues beginnt, dann ist es doch immer eine besondere Sache", meinte der neue Preussen Trainer. Trainingsauftakt ist am Montag um 19 Uhr im Westendstadion. Dann hofft er auf eine rege Teilnahme, bei der auch ein Großteil der Neuzugänge dabei sein werden. "Auch das ist sicher nicht ohne, aus den vielen guten Spielern eine schlagkräftige Truppe zu formen.

Montag um 19 Uhr ist auch das erste Aufgalopp bei Union Klosterfelde. "Drei, vier Spieler werden fehlen, aber ansonsten erwarte ich alle", sagte Trainer Gerd Pröger. Mit Hausaufgaben hatte er seine Schützlinge in die kurze Sommerpause geschickt: "Wer Ausdauer-Defizite hatte, sollte sich auch mal bewegen." Ansonsten geht es gleich richtig los bei den Klosterfeldern, zwei Spiele Dienstag und Mittwoch und am Wochenende gehts an die Küste.

Zu gleichen Zeit werden auch in Bernau-Rehberge die FSV-Spieler vom neuen Trainer Tom Heidemeier zum Vorbereitungsauftakt gebeten. "Ich werde genau schauen, welchen Stand der Grundlagen die Spieler nach der kurzen Pause haben und dann eventuell auch individuell reagieren", sagte er. Nur drei Testspiele hat der FSV derzeit geplant.