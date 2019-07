Brandenburg prüft Wälder auf schädlichen Wurm aus Nordamerika

dpa

Eberswalde (dpa) Die Brandenburger Forstverwaltung will in den kommenden Wochen ihre Waldgebiete auf einen Schädling aus Nordamerika überprüfen.

Ein winziger Wurm, der sogenannte Kiefernholznematode, sei bislang nicht im Land festgestellt worden, könne aber zur Gefahr für Kiefern werden, teilte das Umweltministerium am Freitag mit. Holzproben sollten daher in gefährdeten Waldgebieten genommen und zudem importiertes Holz kontrolliert werden.

Die Fadenwürmer seien in verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten nachgewiesen worden, darunter in Verpackungsholz etwa aus Portugal, hieß es. Gelangten die Schädlinge ins Freie, fänden sie in Brandenburg günstige Bedingungen - drei Viertel der Wälder sind Kiefernbestände.

Der Schädling wurde dem Ministerium zufolge zuerst nach Asien und später Portugal eingeschleppt. Trotz Bekämpfungsmaßnahmen, wie der Fällung von mehr als fünf Millionen Bäumen, habe er in Portugal bisher nicht ausgerottet werden können.