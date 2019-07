Mittelalterliche Tänze zu Festen im Fläming

red

Fläming Seit einigen Jahren gibt es sie nun schon, die Mittelaltertanzgruppe "Flämurium". Einst entstand sie aus einer kleinen Gruppe mittelalterlicher Tanzfreudiger, die ihren Auftritt an den jeweiligen Lutherfesten im Fläming besahen. Inzwischen ist die Gruppe durch die Line Dance Gruppe aus Garrey und die Volkstanzgruppe aus Wiesenburg gewachsen.

Mit dem Lutherfest in Wiesenburg 2018 bekommt die Tanzgruppe "Flämurium" einen Durchbruch. Weiß Gemeindepädagogin Christina Zesche zu berichten. "Der Auftritt mit achtzehn Tänzern machte viel Spaß." In diesem Jahr sind die Dorfjubiläen ein guter Anlass auch außerhalb des jährlichen Lutherfestes zu tanzen. So gab es im Juni eine Aufführung zum Dorfjubiläum in Reppinichen. Am 3. August einen Auftritt zum Seefest in Jeserig/Fläming und ebenfalls am 3. August zum Dorfjubiläum in Groß Briesen. "Weiteren Zuwachs erhoffen wir uns aus Brück zum 9. Lutherfest, das am 31. Oktober in Brück/Rottstock stattfinden wird", so Christina Zesche. Die Proben beginnen Mitte August. Wer dabei sein und sich ausprobieren möchte ist herzlich eingeladen. Christina Zesche ist zu erreichen unter 033843/51446.