Glücklich in der Tagesbetreuung

Bärbel Kraemer

Bad Belzig "Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen", heißt es in einem alten Volkslied von Matthias Claudius. Obgleich mehr als 200 Jahre alt, haben die Verse nichts an Aktualität verloren.

Den Beweis lieferten dieser Tage die Gäste der Tagesbetreuung im Bad Belziger Seniorenwohnpark im Klinkengrund. Das Haus gehört seit einem Jahr zur EMVIA LIVING Gruppe. Es ist genau eine Woche her, dass zwölf Damen aus der Tagesbetreuung zu einer kleinen Reise mit einem Kremser aufbrachen. In Begleitung des Pflegeteams natürlich. Das Gesehene und Erlebte auf der Tour rund um die Stadt sorgt noch immer für Gesprächsstoff und bereichert den Tagesablauf.

Das Angebot der Tagesbetreuung im Haus gibt es seit mittlerweile neun Jahren. Im kommenden Jahr steht damit ein kleines Jubiläum an. Das Haus selbst wurde vor 30 Jahren als Altersheim "Antonie Stemmler" eröffnet. Nach der Schlüsselübergabe am 6. Januar 1989 zogen am 9. Januar 1989 die ersten Bewohner ein. 201 Plätze bot das in Plattenbauweise errichtete Haus in Trägerschaft des Rates des Kreises Belzig, Abteilung Gesundheitswesen. Aufgeteilt auf Ein- bis Vier-Bettzimmer. Man musste nicht Pflegebedürftig sein, um sie beziehen zu können. Denn Altenpflege wie sie heute praktiziert wird, gab es damals nicht. Dennoch konnte sich Belzig glücklich schätzen, ein solches Altersheim vorhalten zu können.

Nach der Wende übernahm zunächst die AWO die Einrichtung, dann ab 1996 die Marseille-Kliniken AG. 2004 wurde das gesamte Haus umgebaut und neuen Standards angepasst. Wände wurden versetzt, Zimmergrundrisse verändert und um eigene Bäder ergänzt. Heute verfügt das Haus über 80 Betten, davon 42 in Einzelzimmern.

Vor neun Jahren wurde das Angebot dann um die Tagesbetreuung erweitert. Der strukturierte Tagesablauf hält für die Gäste viele besonderen Augenblicke bereit. Da wird gebacken, gebastelt, geturnt und miteinander geredet. Es gibt Ausflüge und Spaziergänge. Um die körperlichen und geistigen Fähigkeiten der Gäste so lange wie möglich zu erhalten und wieder aufzubauen, helfen sie teilweise auch bei der Zubereitung der Mahlzeiten.

Wenn Kartoffeln geschält, Gemüse gewaschen oder Geschirr gespült wird, entwickeln sich oft intensive Gespräche und es wird gelacht, viel gelacht. Das ist Teil der Philosophie, die hinter dem Angebot der Tagesbetreuung steckt. Die Stunden in der Tagespflege mit familiärem Flair vergehen so schnell. Beschäftigungsangebote wie Gedächtnistraining, Gesellschaftsspiele und kleine sportliche Angebote ergänzen den Tagesablauf. "Wir unterstützen auch die hauseigene Wäscherei. Unsere Gäste bügeln die gesamten Taschentücher der Hausbewohner", ergänzt Pflegehelferin Carola Drews. Pflegedienstleiterin Dana Subke steht an der Spitze des kleinen Teams der Tagesbetreuung. An ihrer Seite arbeitet ferner Pflegefachkraft Anja Keil. Azubi Ive Altenkirch komplettiert derzeit das Team.

Zwölf Damen und Herren im Alter zwischen 77 und 93 Jahren sind jeweils zwischen Montag und Freitag in der Tagesbetreuung im Bad Belziger Seniorenwohnpark zu Gast. An unterschiedlichen Tagen in der Woche. Über einen Fahrdienst werden sie morgens abgeholt und am Nachmittag wieder nach Hause gefahren.