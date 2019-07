Berlin gewinnt beim Personal

Schönefeld (MOZ) Sollte der BER im kommenden Herbst eröffnen, kommen auf Berlin diverse Erleichterungen zu: Der Umzug von Tegel nach Schönefeld bringt im Norden der Bundeshauptstadt mehr Ruhe.

Darüber hinaus werden Polizeikräfte, Sanitäter und auch Juristen, die alles rund um Flugrecht verhandeln, nicht mehr gebraucht und können anderweitig eingesetzt werden. In Schönefeld müssen die entsprechenden Verwaltungen erheblich aufgestockt werden. Man muss keine Neiddebatte zwischen beiden Ländern entfachen. Aber es verwundert schon, warum zwischen beiden Ländern nie über eine Teilung der Infrastrukturlasten gesprochen wurde. So könnten die Richter, die in Berlin Fluggastbeschwerden verhandeln, zumindest für eine Übergangszeit nach Brandenburg abgeordnet werden. Denn in Potsdam wurde bei der Personalbemessung von Polizei und Justiz lange so getan, als würde der BER nie eröffnen.