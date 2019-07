Jürgen Liebezeit

Neuendorf (MOZ) Was bei Buschbränden in Südafrika erfolgreich eingesetzt wird, muss auch gut bei Waldbränden in der Region funktionieren. Das dachte sich der Neuendorfer Privatwaldbesitzer Otto-Rüdiger Schulze. Deshalb importierte er eine mobile Löschspritze, die diese Woche in Neuendorf angekommen ist.

"Sie kann sehr gut bei Entstehungsbränden und an Schneisen eingesetzt werden, wenn das Feuer überspringt", erklärt der Unternehmer einen Vorteil der Spritze, die er für knapp 5 000 Euro gekauft hat. Bei Bedarf stellt er sie auch den Wehren zur Verfügung.