Zweier gewinnt Silber und Bronze

Steffen Müller

Brandenburg/Havel An den 29. Ostdeutschen Meisterschaften im Kanu-Rennsport starteten 370 Schüler aus den fünf Bundesländern Brandenburg, Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Das Kanucentrum Eisenhüttenstadt nahm mit Alexa Hammermeister und Ronja Fernkorn an den Titelkämpfen teil. Für die beiden Kanutinnen ging es jeweils im Einer und Zweier über 500 m, im Zweier über 2000 m und im Mehrkampf um die Medaillen. In der Königsdisziplin, dem Mehrkampf, werden im athletischen Teil der Lauf über 1000 m, der Kugelweitwurf und im spezifischen Teil die 2000 m im Einer bewertet.

Bei extrem warmen Temperaturen fanden die Wettkämpfe unter sehr schwierigen Bedingungen für alle Athleten statt. Im Mehrkampf verfehlte Alexa mit einem 4. Platz knapp das Podest, während Ronja bei ihren ersten Meisterschaften einen guten 12. Platz von insgesamt 32 Starterinnen erreichte.

Persönliche Bestleistung

Das Ziel, sich im Zweier über 500 m im Vorlauf gleich für den Endlauf zu qualifizieren, schafften beide mit einer persönlichen Bestleistung von 2:15,7 Minuten auf Anhieb. Mit fünf Sekunden vor den Zweitplatzierten Sportlern von der DHfK-Leipzig wurde dieses Ziel erreicht und dadurch eine Extrarunde über den Zwischenlauf erspart. Der Endlauf fand nur zweieinhalb Stunden nach dem schweren 2000 m Einer im Mehrkampf statt. Beide wollten in diesem Rennen ihre erste Medaille. Sie mussten sich der starken Konkurrenz aus Halle und Dresden geschlagen geben und gewannen schließlich Bronze.

Nach diesem Erfolgserlebnis mussten beide noch im Zwischenlauf über die 500m im Einer ran. Alexa Hammermeister hatte im Vorlauf der 2. Platz und Ronja Fernkorn der 4. Platz für die Qualifikation gereicht. In diesem Zwischenlauf kamen nur die die ersten drei Sportlerinnen in den Endlauf. Die Auslosung ergab, dass Ronja und Alexa in einem Rennen gegeneinander antreten mussten. Während Alexa als Zweite den Endlauf erreichte, musste sich Ronja mit dem 4. Platz begnügen. Mit einer Zeit von 2:42 min war sie immerhin die zweitbeste Starterin aus dem Land Brandenburg. Im Endlauf erreichte Alexa wieder den undankbaren 4. Platz und war dementsprechend enttäuscht.

Zum Abschluss gab es noch eine Chance über die 2000 m im Zweier. Gleich am Start setzten sich drei Boote ab, Ronja und Alexa konnten bis zur Wende mit den 500-m-Siegerinnen aus Halle mithalten. Nach der Wende konnten sie den Angriff der beiden Mädels aus Sachsen-Anhalt nicht mehr mitgehen. In der gleichen Phase des Rennens konnte ihnen aber auch das nachfolgende Boot aus Mittweida nichts entgegensetzen, so dass die beiden Eisenhüttenstädterinnen einen ungefährdeten 2. Platz einfahren konnten.