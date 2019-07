Großputz in Klassenzimmern

Erst einweichen, dann bürsten, Schutzschicht auftragen, polieren: Birgit Borgert (l.) und Monique Adamski vom Bauhof Seelow erledigen in der Seelower Oberschule in allen Räumen die Grundreinigung. © Foto: Doris Steinkraus

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Das Schulinventar geht auf Wanderschaft. So sieht es jedenfalls aus, wenn man dieser Tage in die Bertolt-Brecht-Oberschule kommt. In den Fluren stapeln sich Tische und Bänke. Überall stehen Geräte und Schulmaterialien. Für die Frauen des Seelower Bauhofes laufen die anstrengendsten Putzwochen des Jahres in der Schule.

Silvia Preis ist dabei, Stuhl für Stuhl abzuseifen. Auch die Tische und andere Utensilien werden säuberlich geputzt. In den Klassenräumen wirbeln Birgit Borgert und Monique Adamski. Letztere verpasst dem Fußboden eine Vollwäsche. Sie weicht ihn quasi ein. Birgit Borgert folgt ihr mit dem Bodengerät. Das hat wenig Umdrehungen, drückt aber mit viel Kraft auf die rotierende Bürste. Bummeln oder pausieren zwischendurch ist nicht. "Der Reiniger darf nicht trocknen", erklärt Birgit Borgert.

Arbeiten nur in Ferien möglich

Dann nämlich würden sie den Dreck nicht vom Belag bekommen. Nach einem Schuljahr haben die Fußböden viel hinter sich. Sie sind abgetreten, haben Flecke und sind stumpf. Was bei der Nutzung letztlich normal sei, erklären die Frauen. Sie kennen die Einrichtung aus ihren täglichen Reinigungseinsätzen bestens. Die Grundreinigung indes sei schon was anderes. "Das geht nur in den großen Ferien", erklärt Bauhofleiterin Astrid Gellenthin. Sie lobt die Frauen, weil sie mit so viel Herz ihren nicht leichten Job erledigen.

Ist der Alltagsschmutz abgetragen, kommt die eigentliche Herausforderung. Auf die Flächen wird eine Schutzschicht aufgetragen. Die muss erst trocknen, dann fahren die Frauen mit der großen Poliermaschine über die Flächen. "Einmal genügt aber nicht", erklärt Birgit Borgert. "In allen Räumen machen wir das mindestens zweimal, in manchen sogar dreimal." Nach jedem Auftragen und Polieren muss das Ganze trocknen, ehe die Fläche wieder betreten werden kann. Sonst würden Spuren bleiben. Das heißt, dass die Frauen immer in mehreren Räumen gleichzeitig arbeiten. Sie wissen um das Gesamtpensum, das mitunter in den sechs Ferienwochen gar nicht zu schaffen ist.

Hannelore Roßlau vom Bauamt der Stadt zieht den Hut vor dem, was die Frauen derzeit leisten. Nicht nur in der Oberschule. In der Grundschule wirbeln seit Ferienbeginn Swetlana Ganzen und Sybille Friedrich vom Bauhof, erledigen dort genau die gleichen Aufgaben. Es sei fast schade, dass die Schüler nicht sehen, wie viel Mühe es macht, um zum Schuljahresbeginn die Fußböden in allen Klassenräumen und Fluren wieder so auf Hochglanz zu bringen, findet sie.

Im Obergeschoss wird gemalert

Ein Klassenraum und der große Flur vor dem Eingang zum Lehrerzimmer in der ersten Etage wird indes erst in Herbstferien glänzen. Dort sind die Maler zugange. Die Stadt als Schulträger nutzt die Ferien für Instandhaltungsarbeiten. "Wir lassen in jedem Jahr Klassenräume und Flure malermäßig instand setzen", erklärt Hannelore Roßlau. Inklusive sei dann auch die Ausstattung des betreffenden Klassenraumes mit einer Schallschutzdecke. Männer der Malerfirma Mielke schleifen die Wände, bereiten alles für den neuen Anstrich vor. Auch die Fußböden werden in diesem Bereich erneuert. Zuzüglich der beiden neuen Jalousien an zwei Fenstern stellt die Stadt 25 000 Euro für die Instandsetzungsarbeiten bereit. In der Grundschule kommen noch einmal knapp 10 000 Euro dazu. Dort malern Mitarbeiter der Firma Mielke den gesamten Bereich an der Turnhalle, einschließlich Umkleidekabinen und Sanitärräume.