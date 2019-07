Th. Messerschmidt

Brandenburg (MOZ) . Konzentriert gebaut wird derzeit im Norden des Molkenmarktes. Drei Baustellen treffen aufeinander und werden nach Erledigung die City ein ganzes Stück schöner machen. Die Stadt hat den offenbar größten Anteil und sich zwischen März und November die Straße Molkenmarkt vorgenommen. Inzwischen ist sie im dritten und letzten Bauabschnitt angekommen, also am Molkenmarkt 12 (Ewald) bis 33 (Weinladen). Auch hier werden Fahrbahn und Gehwege sowie Leitungen erneuert, zudem Fahrradbügel installiert, vier Amberbäume im südöstlichen Gehweg platziert und LED-Schinkelleuchten montiert. "Zeitgleich erfolgen Abrissarbeiten an der Rückfront der Häuser Nr. 26 – 28 durch einen privaten Investor", verweist die Bauinfo auf www.stadt-brandenburg.de. Was manche noch als "Café Oske" und viele als "Alter Roland" kennen, wird zu den "Molkenmarkt-Höfen". Auf molkenmarkt-hoefe.de ist zu erfahren: "Entstehen wird ein moderner, innerstädtischer Gewerbe- und Wohnkomplex, der die malerischen, denkmalgeschützten Fassaden am Molkenmarkt mit modernster Architektur im Hofbereich bis hin zur Großen Münzenstraße 5 kreativ verbinden wird." Und: "Die Beräumung des Hofareals und die Sicherung der denkmalgeschützten Vorderhäuser werden bis zum Sommer 2019 abgeschlossen."

Beräumt wird zeitgleich schräg gegenüber: Um einen alten Weg – einst zum Hof des Neustädtischen Rathauses führend – wieder herstellen zu können, werden der Anfang der 1990er Jahre gebaute Imbiss und sonstige Aufbauten zwischen der im Juli 2017 geschlossenen Fleischerei Ewald und dem Molkenmarkt 33 entfernt.