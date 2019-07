Der Verfall der Obermühle schreitet voran

Brian Kehnscherper

Rheinsberg (MOZ) Der bauliche Zustand der Rheinsberger Obermühle verschlechtert sich rapide. Die Statik des Gebäudes musste inzwischen durch weitere Stützkonstruktionen gesichert werden. Ein Schild warnt Fußgänger vor Einsturzgefahr.

Man kann dem Verfall des historischen Objekts beinahe zusehen. Auf der Rhinseite des Objekts klafft ein großes Loch in der Fassade. An den Fenstern gibt es immer mehr Ausbrüche. "Aus unserer Sicht besteht für den Erhalt der Rheinsberger Obermühle weiterhin dringender Handlungsbedarf, da muss was getan werden", so der Sprecher der Kreisverwaltung, Alexander von Uleniecki. Der Eigentümer sei deshalb von der Denkmalschutzbehörde aufgefordert worden, bis Ende Oktober weitere Arbeiten zur Instandsetzung des historisch bedeutsamen Gebäudes auszuführen.

Immer wieder musste die Verwaltung Sicherungsarbeiten einfordern. Nachdem der Eigentümer 2017 trotz mehrfacher Aufforderung nichts dafür tat, den Verfall zu stoppen, griff der Kreis im August jenes Jahres per Ersatzvornahme ein und sicherte das Haus. Danach wurde der Besitzer tätig und legt ein Sicherungskonzept vor. Zuletzt schien Bewegung in die Sache zu kommen. Im vergangenen Februar teilte der Kreis mit, der Eigentümer habe angekündigt, noch in der ersten Jahreshälfte 2019 einen Bauantrag für die Sanierung und Umnutzung der Obermühle einreichen zu wollen. Bisher sei dies aber nicht geschehen.

Die Obermühle ist eines der bedeutendsten Einzeldenkmäler im Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Das Hauptgebäude ist 1848 errichtet worden. Doch bereits seit 1533 ist an der Stelle, die damals den Stadteingang "Ruppiner Tor" bildete, eine Mühle belegt. Damit gehört die Obermühle zu den ältesten Mühlenstandorten im Ruppiner Land. Bis zum Ende des 20. Jahrhunderts besaß sie als Getreide- und Sägemühle besondere wirtschaftliche Bedeutung. Das kleine Häuschen auf dem Dachfirst ist 1922 aufgesetzt worden. Bis in die 1960er-Jahre wurde die Mühle durch Wasser angetrieben. Anschließend lief sie motorisiert.

Es gab wiederholt Pläne, das geschichtsträchtige Gelände, zu dem auch noch Nebengebäude gehören, touristisch beziehungsweise gastronomisch zu nutzen. Umgesetzt wurde bisher keiner davon. Die Frage ist nun, ob, und wenn ja, wie lange die Obermühle angesichts des fortschreitenden Verfalls überhaupt noch zu retten ist.