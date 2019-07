Trainingsstart auf Kunstrasen

Udo Plate

Seelow (MOZ) Fußball-Oberligist Victoria Seelow hat die Vorbereitung für die am 2. August mit dem Kreisderby beim FC Strausberg beginnende Saison gestartet. Beim Trainingsauftakt am Montagabend fehlten Cheftrainer Peter Flaig und seinem neuen Co Matthias Schade urlaubsbedingt noch einige Akteure. Mit von der Partie waren indes die Neuzugänge Lennard Flaig, Junior des Übungsleiters, sowie Marvin Marquardt, der Filius vom Teamchef Jens Gundlach. Gestartet wurde das Unternehmen Klassenerhalt auf dem Kunstrasenplatz, da das satte Naturgrün in der Sparkassen-Arena noch gesperrt ist. Neben den beiden Akteuren der Abteilung "Jugend forscht" unternehmen mit Dany Vogt, Jan Beckmann und Willi Bätz noch drei weitere Nachwuchkicker den Versuch in Seelow Fuß zu fassen. Lediglich Jan Wegener, der von Grün-Weiß Letschin gekommene Torsteher, hat die Altersmarke von 20 Jahren geknackt.

Wahnsinnssummen ungesund

"Wir haben uns entschieden, die Mannschaft konsequent mit Spieler, die in der Region ihre Wurzeln haben und sich dementsprechend identifizieren, zu verjüngen. Es wird ein äußerst steiniger Weg. Aber angesichts der Wahnsinnssummen, die inzwischen von gestandenen Spielern und Beratern für eine Verpflichtung aufgerufen werden, sind uns finanziell die Hände gebunden. Es ist nicht gesund, was sich auf dem Transfermarkt in Sachen Geld abspielt", gibt sich Peter Flaig keinerlei Illusionen hin, dass eventuell noch der eine oder andere Oberligaakteur bei den Victorianern anheuern könnte.

Ein erstes Testspiel absolviert der aktuelle Brandenburger Fußball-Landesmeister am Mittwochabend um 19 Uhr beim FC Eisenhüttenstadt.